Mehmet Şimşek EYT'den Duyduğu Rahatsızlığı AK Parti Genel Merkezi'nde Dile Getirdi

'Mehmet Şimşek AKP Genel Merkezi’nde AKP üst düzey yöneticilerine yaptığı sunumda KKM ve EYT ilgili şunları söyledi:

KKM ve EYT bütçeye ciddi yük getirdi. 1970’li yıllarda KKM benzeri bir uygulama olan DÇM son taksiti ödendiğinde Turgut Özal, Allah bir daha kimsenin başına böyle bir uygulama vermesin dedi.'