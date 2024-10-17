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Mehmet Şimşek EYT'den Duyduğu Rahatsızlığı AK Parti Genel Merkezi'nde Dile Getirdi

Mehmet Şimşek EYT'den Duyduğu Rahatsızlığı AK Parti Genel Merkezi'nde Dile Getirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
17.10.2024 - 12:35

1 Mart 2023’te EYT düzenlemesi yasalaşarak yürürlüğe girdi. 2024 Temmuz ayında açıklanan verilere göre EYT’nin maliyeti 577.3 milyar TL olarak açıklandı. Ziraat Bankası Eski Genel Müdürü Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in EYT hakkında söylediği sözleri paylaştı. Babuşcu, Şimşek'in 'Allah kimsenin başına bir daha böyle bir uygulama vermesin' dediğini ifade etti.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi 1 Mart 2023’te Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi 1 Mart 2023’te Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.

2023 yıl sonunda toplam 2 milyon kişi EYT ile emekli oldu. Yaş ortalamaları ise 48 olarak hesaplandı.

2023 yıl sonunda toplam 2 milyon kişi EYT ile emekli oldu. Yaş ortalamaları ise 48 olarak hesaplandı.

Temmuz ayında açıklanan verilere göre EYT’nin 2024 yılı maliyeti 577. 3 milyar lira olarak açıklandı. 17 yılda ise 4 milyonu aşkının kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor.

Temmuz ayında açıklanan verilere göre EYT’nin 2024 yılı maliyeti 577. 3 milyar lira olarak açıklandı. 17 yılda ise 4 milyonu aşkının kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in AK Parti Genel Merkezi’nde AK Partili üst düzey yöneticilere yaptığı bir sunumu paylaştı.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in AK Parti Genel Merkezi’nde AK Partili üst düzey yöneticilere yaptığı bir sunumu paylaştı.
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'Mehmet Şimşek AKP Genel Merkezi’nde AKP üst düzey yöneticilerine yaptığı sunumda KKM ve EYT ilgili şunları söyledi:

KKM ve EYT bütçeye ciddi yük getirdi. 1970’li yıllarda KKM benzeri bir uygulama olan DÇM son taksiti ödendiğinde Turgut Özal,  Allah bir daha kimsenin başına böyle bir uygulama vermesin dedi.'

Şimşek'in EYT'den rahatsızlığını şu sözlerle dile getirdi: "EYT'nin maliyeti kalıcı bir maliyet. Deprem etkisi geçici, birkaç yıllığına, bir kerelik. EYT öyle değil."

Şimşek'in EYT'den rahatsızlığını şu sözlerle dile getirdi: "EYT'nin maliyeti kalıcı bir maliyet. Deprem etkisi geçici, birkaç yıllığına, bir kerelik. EYT öyle değil."
twitter.com
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Ekşi Sözlük’te Prof. Dr. Babuşcu’nun paylaşımı ve Şimşek’in sözlerinin ardından “17 Ekim 2024 EYT iptal hazırlıkları” başlıklı bir konu yayımlandı. Şimşek'in sözleri "EYT kaldırılıyor mu?" sorularını beraberinde getirdi.

Ekşi Sözlük’te Prof. Dr. Babuşcu’nun paylaşımı ve Şimşek’in sözlerinin ardından “17 Ekim 2024 EYT iptal hazırlıkları” başlıklı bir konu yayımlandı. Şimşek'in sözleri "EYT kaldırılıyor mu?" sorularını beraberinde getirdi.

Kaynak

Öte yandan Prof. Dr. Babuşcu’nun paylaşımına sosyal medya kullanıcıları Şimşek’in sözleri üzerine tepki mesajları paylaştı. İşte o paylaşımlardan bazıları şöyle👇🏻

Öte yandan Prof. Dr. Babuşcu’nun paylaşımına sosyal medya kullanıcıları Şimşek’in sözleri üzerine tepki mesajları paylaştı. İşte o paylaşımlardan bazıları şöyle👇🏻

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twitter.com

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twitter.com

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