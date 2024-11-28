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Asgari Ücret Zam Oranını Paylaşan Mahfi Eğilmez Türk Lirası’nın Akıbetini Açıkladı

Asgari Ücret Zam Oranını Paylaşan Mahfi Eğilmez Türk Lirası’nın Akıbetini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.11.2024 - 11:10

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e canlı yayınına katılarak Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu; merakla beklenen 2025 asgari ücret zammına dair tahminini paylaştı. Türk Lirası’nın akıbetine dair konuşan Eğilmez, “Türk Lirası değerli kalmaya devam edecek” diye konuştu. Asgari ücrete dair tahminlerini de paylaşan Eğilmez “Emek sahiplerine haksızlık olacak” ifadelerini kullandı. 

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Merkez Bankası tarafından eylül ayında yayımlanan verilere göre Türk Lirası’nın değeri geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9.78 puan; Yİ-ÜFE bazında da 7.25 puan arttı.

Merkez Bankası tarafından eylül ayında yayımlanan verilere göre Türk Lirası’nın değeri geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9.78 puan; Yİ-ÜFE bazında da 7.25 puan arttı.

İktisatçı Mahfi Eğilmez CNBC-e'de yayınlanan 4'te Ekonomi programında Türkiye ekonomisine dair konuştu. Türk Lirası'nın akıbetini değerlendiren Eğilmez, asgari ücrete dair tahminde de bulundu.

İktisatçı Mahfi Eğilmez CNBC-e'de yayınlanan 4'te Ekonomi programında Türkiye ekonomisine dair konuştu. Türk Lirası'nın akıbetini değerlendiren Eğilmez, asgari ücrete dair tahminde de bulundu.

"Türk Lirası’nın cazibesi artacak. "

"Türk Lirası’nın cazibesi artacak. "

Eğilmez, Türk Lirası’nın akıbetinin ne olacağını yanıtladı:

“Türk Lirası’nın değerli kalmaya devam edeceğini belirten Eğilmez, “İnsanlar dövizden döndüler. 140 milyar dolarlardan 40 milyar doların altına geldi. Kur bu dönüşün de etkisiyle yükselmiyor. Kur değişmediği zaman bu bir dolar faizine dönüşüyor. Öyle olunca TL'nin cazibesi artar.”

“Asgari ücrette yüzde 30-35 olası gözüküyor.”

“Asgari ücrette yüzde 30-35 olası gözüküyor.”

Asgari ücrete dair tahminlerini de paylaşan Eğilmez, yüzde 30-35 olası zam senaryosunda emek sahiplerine büyük haksızlık olacağını dile getirdi. 

Eğilmez, “Şu an asgari ücrette yüzde 30-35 olası gözüküyor. Her şeyi 35'e göre ayarlasaydık, yeniden değerlemeyi de yüzde 35 yapacağız diyebilirdik. Ama şimdi yüzde 43,93 oldu. Emek sahiplerine haksızlık olacak.” ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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