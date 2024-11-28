Asgari Ücret Zam Oranını Paylaşan Mahfi Eğilmez Türk Lirası’nın Akıbetini Açıkladı

Eğilmez, Türk Lirası’nın akıbetinin ne olacağını yanıtladı:

“Türk Lirası’nın değerli kalmaya devam edeceğini belirten Eğilmez, “İnsanlar dövizden döndüler. 140 milyar dolarlardan 40 milyar doların altına geldi. Kur bu dönüşün de etkisiyle yükselmiyor. Kur değişmediği zaman bu bir dolar faizine dönüşüyor. Öyle olunca TL'nin cazibesi artar.”