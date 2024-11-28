Asgari Ücret Zam Oranını Paylaşan Mahfi Eğilmez Türk Lirası’nın Akıbetini Açıkladı
Asgari Ücret Zam Oranını Paylaşan Mahfi Eğilmez Türk Lirası’nın Akıbetini Açıkladı
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e canlı yayınına katılarak Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu; merakla beklenen 2025 asgari ücret zammına dair tahminini paylaştı. Türk Lirası’nın akıbetine dair konuşan Eğilmez, “Türk Lirası değerli kalmaya devam edecek” diye konuştu. Asgari ücrete dair tahminlerini de paylaşan Eğilmez “Emek sahiplerine haksızlık olacak” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkez Bankası tarafından eylül ayında yayımlanan verilere göre Türk Lirası’nın değeri geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9.78 puan; Yİ-ÜFE bazında da 7.25 puan arttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İktisatçı Mahfi Eğilmez CNBC-e'de yayınlanan 4'te Ekonomi programında Türkiye ekonomisine dair konuştu. Türk Lirası'nın akıbetini değerlendiren Eğilmez, asgari ücrete dair tahminde de bulundu.
"Türk Lirası’nın cazibesi artacak. "
“Asgari ücrette yüzde 30-35 olası gözüküyor.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın