Döviz Büroları Alım Satımı Durdurdu! Elinde 50 ve 100 Dolar Olan Bozduramayacak

Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar Türkiye’ye de geldi. Bu paraları gerçeğinden ayırt etmek oldukça zor, hatta para sayma makineleri bile gerçek paraymış gibi sayabiliyor. Durumun vahameti artarken döviz büroları bir süre 50 dolar ve beyaz bir önceki baskı 100 doların alım ve satımını durdurdu. Bu durumun düzelmesinin yaklaşık 10 günü bulacağı tahmin ediliyor. Piyasadan söz konusu tüm sahte dolarların toplanması ve para sayma makinelerinin güncellenmesi bekleniyor.