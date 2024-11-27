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Döviz Büroları Alım Satımı Durdurdu! Elinde 50 ve 100 Dolar Olan Bozduramayacak

Döviz Büroları Alım Satımı Durdurdu! Elinde 50 ve 100 Dolar Olan Bozduramayacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.11.2024 - 10:39

Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar Türkiye’ye de geldi. Bu paraları gerçeğinden ayırt etmek oldukça zor, hatta para sayma makineleri bile gerçek paraymış gibi sayabiliyor. Durumun vahameti artarken döviz büroları bir süre 50 dolar ve beyaz bir önceki baskı 100 doların alım ve satımını durdurdu. Bu durumun düzelmesinin yaklaşık 10 günü bulacağı tahmin ediliyor. Piyasadan söz konusu tüm sahte dolarların toplanması ve para sayma makinelerinin güncellenmesi bekleniyor.

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Piyasalarda sahte dolar paniği arttı. Tahminlere göre şu an Türkiye son 1 aydır 600 milyon tutarında sahte bir para mevcut. Bu sahte paranın hepsini 50 ve 100 dolar oluşturuyor.

Piyasalarda sahte dolar paniği arttı. Tahminlere göre şu an Türkiye son 1 aydır 600 milyon tutarında sahte bir para mevcut. Bu sahte paranın hepsini 50 ve 100 dolar oluşturuyor.

Bu sahte dolarları gerçeğinden ayırt etmesi oldukça zor. Öyle ki para sayma makinelerinden bile geçiyor.

Hal böyle olunca döviz büroları 50 ve 100 dolar alım satımını durdurdu. Para sayma makineleri ise güncellenecek.

Hal böyle olunca döviz büroları 50 ve 100 dolar alım satımını durdurdu. Para sayma makineleri ise güncellenecek.

Habertürk’ten Didem Ernez’in haberine göre Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, “Döviz büroları yetkili müesseseler 50 dolar ve beyaz bir önceki baskı olan 100 dolarların alım ve satımını bir müddet durdurdu. Para sayma makinelerine yazlım güncellemeleri gelecek. Bir hafta 10 günü bulur diye tahmin ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak

Döviz bürolarına giden vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı.

Döviz bürolarına giden vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, konuyla ilgili bugün tv100’de bir köşe yazısı yazdı. Memiş, döviz bürolarına giden vatandaşların yetkililerin “Geçici olarak almıyoruz” sözleriyle karşılaştığını belirtti. 

Kaynak

Piyasadan tamamen toplanması bekleniyor.

Piyasadan tamamen toplanması bekleniyor.

Memiş, söz konusu sahte paraların piyasadan tamamen toplanacağını belirtti. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Memiş, “Tanımadığını kişilerden döviz almayın” diye  konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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