Döviz Büroları Alım Satımı Durdurdu! Elinde 50 ve 100 Dolar Olan Bozduramayacak
Döviz Büroları Alım Satımı Durdurdu! Elinde 50 ve 100 Dolar Olan Bozduramayacak
Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar Türkiye’ye de geldi. Bu paraları gerçeğinden ayırt etmek oldukça zor, hatta para sayma makineleri bile gerçek paraymış gibi sayabiliyor. Durumun vahameti artarken döviz büroları bir süre 50 dolar ve beyaz bir önceki baskı 100 doların alım ve satımını durdurdu. Bu durumun düzelmesinin yaklaşık 10 günü bulacağı tahmin ediliyor. Piyasadan söz konusu tüm sahte dolarların toplanması ve para sayma makinelerinin güncellenmesi bekleniyor.
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Piyasalarda sahte dolar paniği arttı. Tahminlere göre şu an Türkiye son 1 aydır 600 milyon tutarında sahte bir para mevcut. Bu sahte paranın hepsini 50 ve 100 dolar oluşturuyor.
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Hal böyle olunca döviz büroları 50 ve 100 dolar alım satımını durdurdu. Para sayma makineleri ise güncellenecek.
Döviz bürolarına giden vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı.
Piyasadan tamamen toplanması bekleniyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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