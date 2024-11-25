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Trafik Sigortasında 15 Gün Kuralı Kalkıyor! 5 Aralık’tan İtibaren Yeni Dönem Başlıyor

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Trafik Sigortasında 15 Gün Kuralı Kalkıyor! 5 Aralık’tan İtibaren Yeni Dönem Başlıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.11.2024 - 11:16

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Geçen seneye kadar bir araç satın alındığında 15 gün içinde sigorta şirketine bildirim yapılması zorunluydu. Bildirilen andan itibaren de şirket sigortayı iptal ediyordu ve aracın yeni sahibi sigorta yapıtırıyordu. 

Anayasa Mahkemesi, 5 Mart 2024 yılında trafik sigortasındaki bu 15 günlük süreyi iptal etmişti. İptal kararının 9 ay sonra uygulamaya girmesine hükmedilmişti. 

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre 5 Aralık’tan itibaren trafik sigortasında 15 günlük süre artık uygulanmayacak. İşte o kararın detayları.

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2018 yılına kadar araç devir işlemlerinde 15 günlük trafik sigortası uygulanıyordu. Araç satıldığında 15 gün içinde sigorta şirketine bildirilmesi zorunluydu.

2018 yılına kadar araç devir işlemlerinde 15 günlük trafik sigortası uygulanıyordu. Araç satıldığında 15 gün içinde sigorta şirketine bildirilmesi zorunluydu.

Bildirim yapıldığı andan itibaren şirket sigortayı iptal ediyordu ve aracın yeni sahibi sigortayı yaptırıyordu.

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, 15 günlük kuralın 5 Aralık’tan itibaren uygulanmayacağını belirtti.

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, 15 günlük kuralın 5 Aralık’tan itibaren uygulanmayacağını belirtti.

Anayasa Mahkemesi 5 Mart 2024’te 15 günlük sürenin iptal edilmesine ve kararın 9 ay sonra uygulanmasına hükmetti. 

Kaynak

Uygulamanın iptaliyle yeni sorunların ortaya çıkabileceğini belirten Doğan, şunları söyledi:

Uygulamanın iptaliyle yeni sorunların ortaya çıkabileceğini belirten Doğan, şunları söyledi:

'Trafik sigortasındaki bu 15 günlük süre Türk Ticaret Kanunu’nda 1 ay olarak yer alıyor ama uygulamada 15 gün olarak uygulanıyor. Bu durumda İçişleri Bakanlığı herhangi bir düzenleme yapmaz, mevcut uygulama da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğinden; bu sefer 5 Aralık’tan sonra 15 günlük süre 1 aya uzayacak ve daha çok mağduriyet oluşacak.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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