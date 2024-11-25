Trafik Sigortasında 15 Gün Kuralı Kalkıyor! 5 Aralık’tan İtibaren Yeni Dönem Başlıyor

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Geçen seneye kadar bir araç satın alındığında 15 gün içinde sigorta şirketine bildirim yapılması zorunluydu. Bildirilen andan itibaren de şirket sigortayı iptal ediyordu ve aracın yeni sahibi sigorta yapıtırıyordu.

Anayasa Mahkemesi, 5 Mart 2024 yılında trafik sigortasındaki bu 15 günlük süreyi iptal etmişti. İptal kararının 9 ay sonra uygulamaya girmesine hükmedilmişti.

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre 5 Aralık’tan itibaren trafik sigortasında 15 günlük süre artık uygulanmayacak. İşte o kararın detayları.

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