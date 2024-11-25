Trafik Sigortasında 15 Gün Kuralı Kalkıyor! 5 Aralık’tan İtibaren Yeni Dönem Başlıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Trafik Sigortasında 15 Gün Kuralı Kalkıyor! 5 Aralık’tan İtibaren Yeni Dönem Başlıyor
Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Geçen seneye kadar bir araç satın alındığında 15 gün içinde sigorta şirketine bildirim yapılması zorunluydu. Bildirilen andan itibaren de şirket sigortayı iptal ediyordu ve aracın yeni sahibi sigorta yapıtırıyordu.
Anayasa Mahkemesi, 5 Mart 2024 yılında trafik sigortasındaki bu 15 günlük süreyi iptal etmişti. İptal kararının 9 ay sonra uygulamaya girmesine hükmedilmişti.
Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre 5 Aralık’tan itibaren trafik sigortasında 15 günlük süre artık uygulanmayacak. İşte o kararın detayları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2018 yılına kadar araç devir işlemlerinde 15 günlük trafik sigortası uygulanıyordu. Araç satıldığında 15 gün içinde sigorta şirketine bildirilmesi zorunluydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, 15 günlük kuralın 5 Aralık’tan itibaren uygulanmayacağını belirtti.
Uygulamanın iptaliyle yeni sorunların ortaya çıkabileceğini belirten Doğan, şunları söyledi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın