Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplanıyor: Masada 2025 Asgari Ücret ve Emekli Maaş Zammı Var

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya dönüşü uçakta gazetecilerin 2025 maaş zammı sorusuna dikkat çeken şu yanıtı vermişti:

“Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107.5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.”