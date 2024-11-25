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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplanıyor: Masada 2025 Asgari Ücret ve Emekli Maaş Zammı Var

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplanıyor: Masada 2025 Asgari Ücret ve Emekli Maaş Zammı Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.11.2024 - 10:39

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 15 günlük aranın ardından bugün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı Beştepe’de saat 16.00’da başlayacak. Masada 2025 asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam olacak. Memurlar ve memur emeklilerinin ne kadar zam alacağı bu toplantıda konuşulacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ise asgari ücret zammına dair yapılan çalışmalara dair bilgi vereceği bekleniyor. 2025 maaş zamlarının yanı sıra toplantının başlıklarını ekonominin diğer maddeleri ve dış politika oluşturacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 13 gün sonra bugün Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantı saat 16.00’da başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 13 gün sonra bugün Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantı saat 16.00’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda gündem 2025 maaş zamları olacak. Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam bugün ilk kez Kabine masasında olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda gündem 2025 maaş zamları olacak. Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam bugün ilk kez Kabine masasında olacak.

Memur ve emeklinin zam, enflasyon farkı konuşulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ise asgari ücret zammına dair yapılan çalışamalara dair bilgi vermesi bekleniyor.

Memur ve emeklinin zam, enflasyon farkı konuşulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ise asgari ücret zammına dair yapılan çalışamalara dair bilgi vermesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya dönüşü uçakta gazetecilerin 2025 maaş zammı sorusuna dikkat çeken şu yanıtı vermişti:

“Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107.5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.”

Ekonominin yanı sıra gündemin diğer maddeleri dış politika olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirilecek, Pençe-Kilit operasyonlarındaki son durum konuşulacak, Suriye ile normalleşme masada olacak.

Ekonominin yanı sıra gündemin diğer maddeleri dış politika olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirilecek, Pençe-Kilit operasyonlarındaki son durum konuşulacak, Suriye ile normalleşme masada olacak.

Kabine toplantısında son olarak Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumların da konuşulması bekleniyor.

Kabine toplantısında son olarak Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumların da konuşulması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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