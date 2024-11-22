Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı: İçişleri Bakanlığı Duyurdu!
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Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı: İçişleri Bakanlığı Duyurdu!
Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı kayyum atamalarını bir açıklama yaparak duyurdu. Yapılan açıklamada Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak için şu açıklama yapıldı:
“PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.”
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine kayyum atanmasının nedeni olarak ise “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.
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Tunceli Belediyesi’ne ve ilçe belediyesi Ovacık Belediyesi’ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı kayyum kararlarını X hesabından bir açıklama yayımlayarak duyurdu.
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Tunceli Belediyesi’ne ve ilçe belediyesi DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden geçici olarak uzaklaştırıldı.
“PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak…”
"2. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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