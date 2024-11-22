Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı: İçişleri Bakanlığı Duyurdu!

Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı kayyum atamalarını bir açıklama yaparak duyurdu. Yapılan açıklamada Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak için şu açıklama yapıldı:

“PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.”

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine kayyum atanmasının nedeni olarak ise “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.