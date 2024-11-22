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Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı: İçişleri Bakanlığı Duyurdu!

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Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı: İçişleri Bakanlığı Duyurdu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2024 - 20:07

Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı kayyum atamalarını bir açıklama yaparak duyurdu. Yapılan açıklamada Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak için şu açıklama yapıldı:

“PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.”

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine kayyum atanmasının nedeni olarak ise “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

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Tunceli Belediyesi’ne ve ilçe belediyesi Ovacık Belediyesi’ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı kayyum kararlarını X hesabından bir açıklama yayımlayarak duyurdu.

Tunceli Belediyesi’ne ve ilçe belediyesi Ovacık Belediyesi’ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı kayyum kararlarını X hesabından bir açıklama yayımlayarak duyurdu.

Tunceli Belediyesi’ne ve ilçe belediyesi DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden geçici olarak uzaklaştırıldı.

Tunceli Belediyesi’ne ve ilçe belediyesi DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden geçici olarak uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, X'ten yaptığı paylaşımla Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandığını şu açıklamayla duyurdu:

“PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak…”

“PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak…”

1. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın

a) Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK' suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI ve

b) Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında 'PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle;

Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

"2. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün..."

"2. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün..."

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK' suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI nedeniyle;

Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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