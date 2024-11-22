Cevdet Konak Kimdir? Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak Neden Görevden Alındı?
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Cevdet Konak Kimdir? Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak Neden Görevden Alındı?
İçişleri Bakanlığı Tunceli Belediyesi'ne ve ilçe Ovacık Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu. DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmış oldu. Bu gelişmenin ardından Cevdet Konak'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.
Peki Cevdet Konak kimdir? Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak neden görevden alındı?
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Cevdet Konak Kimdir?
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Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak Neden Görevden Alındı?
Tunceli Belediyesi’ne Neden Kayyum Atandı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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