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Cevdet Konak Kimdir? Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak Neden Görevden Alındı?

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Cevdet Konak Kimdir? Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak Neden Görevden Alındı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2024 - 20:47

İçişleri Bakanlığı Tunceli Belediyesi'ne ve ilçe Ovacık Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu. DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmış oldu. Bu gelişmenin ardından Cevdet Konak'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. 

Peki Cevdet Konak kimdir? Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak neden görevden alındı?

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Cevdet Konak Kimdir?

Cevdet Konak Kimdir?

Cevdet Konak, 1961 yılında Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Ağzunik köyünde doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Konak, 2018 Genel Seçimleri’nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Elazığ Milletvekili Aday Adayı oldu. 

2019 yılında ise HDP’nin Sultangazi Belediye Başkan adayı olan Konak, yüzde 6.45 oy almıştı. 

Hozat ilçesinde iki dönem belediye başkan adaylığı yapan Konak, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Tunceli’den aday oldu.

DEM Partili Cevdet Konak, oyların yüzde 40.21’ini alarak Tunceli Belediye Başkanı seçildi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak Neden Görevden Alındı?

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak Neden Görevden Alındı?

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla dava açılmıştı. Konak’a 6 yıl 3’er yıl hapis cezası verildi ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi. 

İçişleri Bakanlığı'nın 22 Kasım Cuma günü yaptığı açıklamada Tunceli Belediyesi Başkanı Cevdet Konak'ın görevden alındığı ifade edildi.

Tunceli Belediyesi’ne Neden Kayyum Atandı?

Tunceli Belediyesi’ne Neden Kayyum Atandı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Konak'ın görevden alınmasına ve Tunceli Belediyesi'ne kayyum atanmasına dair şu ifadeler yer aldı:

'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturmanın devam etmesi nedeniyle geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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