Cevdet Konak Kimdir? Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak Neden Görevden Alındı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Konak'ın görevden alınmasına ve Tunceli Belediyesi'ne kayyum atanmasına dair şu ifadeler yer aldı:

'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturmanın devam etmesi nedeniyle geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.'