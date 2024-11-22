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Mustafa Sarıgül Kimdir? Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Neden Görevden Alındı?

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Mustafa Sarıgül Kimdir? Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Neden Görevden Alındı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 20:46

İçişleri Bakanlığı yeni kayyum kararlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakanlık, Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandığını açıkladı. Karara göre, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden alındı. 

Peki Mustafa Sarıgül kimdir, neden görevden alındı?

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Mustafa Sarıgül Kimdir?

Mustafa Sarıgül Kimdir?

Mustafa Sarıgül, 1976 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dünyaya geldi.

Üniversite mezunu olan Sarıgül, iş hayatına 1998 yılında atıldı. Mustafa Sarıgül, 2009 yılına kadar bankacılık yaptı. Daha sonra seçimlere katılarak siyasete atıldı.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Siyasi Hayatı

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Siyasi Hayatı

Mustafa Sarıgül ilk olarak 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde aday oldu. Sarıgül, seçimde Ovacık Belediye Başkanı seçildi.

2014-2018 yılları arasında da özel sektörde yöneticilik yaptı. 

1 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Ovacık Belediye Başkanı seçilen Sarıgül, son olarak 2024 yılındaki seçimlerde de mevcut görevine seçildi.

Ovacık Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?

Ovacık Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?

Mustafa Sarıgül'ün neden görevden alındığına dair açıklama, İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Buna göre;

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK' suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI nedeniyle;

Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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