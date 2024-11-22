Mustafa Sarıgül Kimdir? Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Neden Görevden Alındı?
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Mustafa Sarıgül Kimdir? Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Neden Görevden Alındı?
İçişleri Bakanlığı yeni kayyum kararlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakanlık, Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandığını açıkladı. Karara göre, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden alındı.
Peki Mustafa Sarıgül kimdir, neden görevden alındı?
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Mustafa Sarıgül Kimdir?
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Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Siyasi Hayatı
Ovacık Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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