DEM Partili Üç Belediyeye Kayyum Atanmasına Tepkiler Büyüyor
DEM Partili Üç Belediyeye Kayyum Atanmasına Tepkiler Büyüyor
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları'nın görevden alındığı, yerine kayyum atandığı belirtildi.
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İlk tepkiler muhalefetten gelirken, ünlü gazeteciler de tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.
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Darbelere karşıyız, darbe zihniyetine karşıyız, vesayete karşıyız diye diye geldiler, darbenin alasını yapıyorlar, demokrasiyi, hukuku, halkın iradesini hiçe... Devamını Gör
Önümüzdeki yerel seçimlere falan girmeye gerek yok kanımca. Madem halkın iradesine karşı çıkılıyor, kimse demokratik haklardan, seçimden cart curt bahsetmesi... Devamını Gör
bir secmen olarak alınan bu kararlar bence halkın iradesine yapılmış bir mudahale bunu yapanlarda her fırsatta halkın iradesini savunan kişiler ilginç:)