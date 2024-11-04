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DEM Partili Üç Belediyeye Kayyum Atanmasına Tepkiler Büyüyor

DEM Partili Üç Belediyeye Kayyum Atanmasına Tepkiler Büyüyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.11.2024 - 11:21

DEM Partili MardinBatman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Belediye başkanlarının görevden alındığı açıklanırken, kayyum atamalarına ünlü gazetecilerden ve halktan tepkiler yükselmeye başladı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları'nın görevden alındığı, yerine kayyum atandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları'nın görevden alındığı, yerine kayyum atandığı belirtildi.

Detaylar için;

İlk tepkiler muhalefetten gelirken, ünlü gazeteciler de tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

İlk tepkiler muhalefetten gelirken, ünlü gazeteciler de tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.
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Handan Kargın

Darbelere karşıyız, darbe zihniyetine karşıyız, vesayete karşıyız diye diye geldiler, darbenin alasını yapıyorlar, demokrasiyi, hukuku, halkın iradesini hiçe... Devamını Gör

mamamia

Önümüzdeki yerel seçimlere falan girmeye gerek yok kanımca. Madem halkın iradesine karşı çıkılıyor, kimse demokratik haklardan, seçimden cart curt bahsetmesi... Devamını Gör

BJK

bir secmen olarak alınan bu kararlar bence halkın iradesine yapılmış bir mudahale bunu yapanlarda her fırsatta halkın iradesini savunan kişiler ilginç:)