İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kayyum Kararlarına Tepki: "İktidar Kontrolü Kaybetti"

'İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor.

Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu.

Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır.

Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez.'