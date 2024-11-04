İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kayyum Kararlarına Tepki: "İktidar Kontrolü Kaybetti"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kayyum Kararlarına Tepki: "İktidar Kontrolü Kaybetti"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atanmasıyla ilgili 'İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor' dedi. İmamoğlu, geçen hafta AKP ve DEM Partili siyasilerin yan yana geldiği 'Barış Yemeği'ne de gönderme yaptı.
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediyeye atanan kayyuma ilişkin tartışmalar devam ederken bu sabah DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine de kayyum atandı.
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Kayyum kararına bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: 👇
Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, 27 Ekim'de Şenyaşar’la Yıldız ailelerinin ‘barış yemeği’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'le birlikteydi.
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