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Şanlıurfa'da Barış Yemeği: AKP ve DEM Partililer Birlikte Görüntü Verdi

Şanlıurfa'da Barış Yemeği: AKP ve DEM Partililer Birlikte Görüntü Verdi

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.10.2024 - 16:54

Şanlıurfa'da bundan 7 yıl önce aralarındaki silahlı kavgada kayıplar veren Şenyaşar ile Yıldız aileleri siyasilerin araya girmesiyle barıştı. Yeni bir çözüm sürecinin konuşulduğu günlerde yapılan  barış yemeğinde AKP ve DEM Partili siyasiler birlikte görüntü verdi. 

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Şanlıurfa Suruç’ta 2018 yılında çıkan silahlı kavgada Şenyaşar Ailesi'nden 3, Yıldız ailesinden 1 kişi ölmüştü.

Şanlıurfa Suruç’ta 2018 yılında çıkan silahlı kavgada Şenyaşar Ailesi'nden 3, Yıldız ailesinden 1 kişi ölmüştü.

Olayla ilgili görülen davanın geçen hafta görülen duruşmasında, saldırıda babası ve iki kardeşini kaybeden Fadıl Şenyaşar ile AK Partili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Celal Yıldız, Enver Yıldız ve Mekail Şimşek tahliye oldu.

Olayla ilgili görülen davanın geçen hafta görülen duruşmasında, saldırıda babası ve iki kardeşini kaybeden Fadıl Şenyaşar ile AK Partili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Celal Yıldız, Enver Yıldız ve Mekail Şimşek tahliye oldu.

Tahliyelerin ardından bölgenin etkin siyasetçileri iki aileyi barıştırmak için yoğun görüşmeler yaptı.

Tahliyelerin ardından bölgenin etkin siyasetçileri iki aileyi barıştırmak için yoğun görüşmeler yaptı.

Görüşmelerin olumlu sonuç vermesiyle bir barış yemeği yapıldı. Bugün Urfa'da düzenlenen barış yemeğinde Ferit Şenyaşar ile İbrahim Halil Yıldız el sıkıştı.

Görüşmelerin olumlu sonuç vermesiyle bir barış yemeği yapıldı. Bugün Urfa'da düzenlenen barış yemeğinde Ferit Şenyaşar ile İbrahim Halil Yıldız el sıkıştı.

Barış yemeğine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, TBMM Grup İdare Amiri İbrahim Eyyüpoğlu, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar,  başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi katıldı. 

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