Şanlıurfa'da Barış Yemeği: AKP ve DEM Partililer Birlikte Görüntü Verdi
Şanlıurfa'da Barış Yemeği: AKP ve DEM Partililer Birlikte Görüntü Verdi
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Şanlıurfa Suruç’ta 2018 yılında çıkan silahlı kavgada Şenyaşar Ailesi'nden 3, Yıldız ailesinden 1 kişi ölmüştü.
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Olayla ilgili görülen davanın geçen hafta görülen duruşmasında, saldırıda babası ve iki kardeşini kaybeden Fadıl Şenyaşar ile AK Partili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Celal Yıldız, Enver Yıldız ve Mekail Şimşek tahliye oldu.
Tahliyelerin ardından bölgenin etkin siyasetçileri iki aileyi barıştırmak için yoğun görüşmeler yaptı.
Görüşmelerin olumlu sonuç vermesiyle bir barış yemeği yapıldı. Bugün Urfa'da düzenlenen barış yemeğinde Ferit Şenyaşar ile İbrahim Halil Yıldız el sıkıştı.
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