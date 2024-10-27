Şanlıurfa'da Barış Yemeği: AKP ve DEM Partililer Birlikte Görüntü Verdi

Şanlıurfa'da bundan 7 yıl önce aralarındaki silahlı kavgada kayıplar veren Şenyaşar ile Yıldız aileleri siyasilerin araya girmesiyle barıştı. Yeni bir çözüm sürecinin konuşulduğu günlerde yapılan barış yemeğinde AKP ve DEM Partili siyasiler birlikte görüntü verdi.