Özgür Özel'den 'Kürt Sorunu' Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Perde Arkasında Kalma Suçlaması

Özel geçtiğimiz günlerde çözüm süreci ile ilgili yaptığı bir açıklamada şunları demişti:

''Bahçeli el yükseltti diyorlar. Ben de el yükseltiyorum. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kendilerini bu devlete ait hissetmeyen herkese kendini eşit hissettiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti teklif ediyorum. Tüm Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi yapalım. Ben demokrasi ve kardeşlik teklif ediyorum.'