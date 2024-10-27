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Özgür Özel'den 'Kürt Sorunu' Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Perde Arkasında Kalma Suçlaması

Özgür Özel'den 'Kürt Sorunu' Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Perde Arkasında Kalma Suçlaması

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.10.2024 - 16:01 Son Güncelleme: 27.10.2024 - 16:25

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Beşiktaş'ta teröre ve şiddete karşı miting düzenledi.  Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Kürtler ‘sorunumuz kalmadı’ diyene kadar Kürt sorununun varlığına inanacağız” dedi. Özel ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, 'Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma ne diyorsan sen söyle' ifadelerini kullandı. 

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Beşiktaş'ta teröre ve şiddete karşı miting düzenledi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden gündeme gelen çözüm süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Beşiktaş'ta teröre ve şiddete karşı miting düzenledi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden gündeme gelen çözüm süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi.

''Kürtler 'sorunum var' diyorsa, Kürt sorunu vardır'' diyen Özel, "Kürtler ‘sorunumuz kalmadı’ diyene kadar Kürt sorununun varlığına inanacağız." ifadelerini kullandı.

''Kürtler 'sorunum var' diyorsa, Kürt sorunu vardır'' diyen Özel, "Kürtler ‘sorunumuz kalmadı’ diyene kadar Kürt sorununun varlığına inanacağız." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ayrıca çözüm süreci ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi ve şöyle devam etti: 👇

Özgür Özel ayrıca çözüm süreci ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi ve şöyle devam etti: 👇

'Biz Meclis'i adres gösteriyoruz. Cumhur İttifakının gizli açılımının ayan beyan sözcüsü Sayın Bahçeli'dir. Sayın Erdoğan'ın hala iki kelam etme cesareti gösteremediğini hayretle izliyoruz. Artık sözcünün görevi bitmiştir. Erdoğan çıkıp millete açıklama yapmak zorundadır. Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma ne diyorsan sen söyle'

Özgür Özel mitingde ayrıca Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a şu sözlerle tepki gösterdi: "Açıklamamın ilk cümlesini alıp, 'Özgür Özel Kürtlere devlet vaat ediyor, toprak verecek' demek bağlamından koparma falan değil. Bu doğrudan kötü niyet ve CHP'ye karşı siyasi yankesicilik. Bunu isimle de söyleyebilirim. Bizzat Zafer Partisi Ümit Özdağ yapıyor."

Özgür Özel mitingde ayrıca Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a şu sözlerle tepki gösterdi: "Açıklamamın ilk cümlesini alıp, 'Özgür Özel Kürtlere devlet vaat ediyor, toprak verecek' demek bağlamından koparma falan değil. Bu doğrudan kötü niyet ve CHP'ye karşı siyasi yankesicilik. Bunu isimle de söyleyebilirim. Bizzat Zafer Partisi Ümit Özdağ yapıyor."

Özel geçtiğimiz günlerde çözüm süreci ile ilgili yaptığı bir açıklamada şunları demişti: 

''Bahçeli el yükseltti diyorlar. Ben de el yükseltiyorum. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kendilerini bu devlete ait hissetmeyen herkese kendini eşit hissettiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti teklif ediyorum. Tüm Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi yapalım. Ben demokrasi ve kardeşlik teklif ediyorum.' 

Özgür Özel mitingde iktidarın Türkiye'yi herkes için güvensiz bir hale getirdiğine de vurgu yaptı ve "Bu ülkede neredeyse 2 kadından biri şiddet görüyor. Kadınlarımız, çocuklarımız, yenidoğan bebeklerimiz güvende değil" dedi.

Özgür Özel mitingde iktidarın Türkiye'yi herkes için güvensiz bir hale getirdiğine de vurgu yaptı ve "Bu ülkede neredeyse 2 kadından biri şiddet görüyor. Kadınlarımız, çocuklarımız, yenidoğan bebeklerimiz güvende değil" dedi.

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