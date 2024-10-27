Özgür Özel'den 'Kürt Sorunu' Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Perde Arkasında Kalma Suçlaması
Özgür Özel'den 'Kürt Sorunu' Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Perde Arkasında Kalma Suçlaması
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Beşiktaş'ta teröre ve şiddete karşı miting düzenledi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Kürtler ‘sorunumuz kalmadı’ diyene kadar Kürt sorununun varlığına inanacağız” dedi. Özel ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, 'Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma ne diyorsan sen söyle' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Beşiktaş'ta teröre ve şiddete karşı miting düzenledi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden gündeme gelen çözüm süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
''Kürtler 'sorunum var' diyorsa, Kürt sorunu vardır'' diyen Özel, "Kürtler ‘sorunumuz kalmadı’ diyene kadar Kürt sorununun varlığına inanacağız." ifadelerini kullandı.
Özgür Özel ayrıca çözüm süreci ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi ve şöyle devam etti: 👇
Özgür Özel mitingde ayrıca Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a şu sözlerle tepki gösterdi: "Açıklamamın ilk cümlesini alıp, 'Özgür Özel Kürtlere devlet vaat ediyor, toprak verecek' demek bağlamından koparma falan değil. Bu doğrudan kötü niyet ve CHP'ye karşı siyasi yankesicilik. Bunu isimle de söyleyebilirim. Bizzat Zafer Partisi Ümit Özdağ yapıyor."
Özgür Özel mitingde iktidarın Türkiye'yi herkes için güvensiz bir hale getirdiğine de vurgu yaptı ve "Bu ülkede neredeyse 2 kadından biri şiddet görüyor. Kadınlarımız, çocuklarımız, yenidoğan bebeklerimiz güvende değil" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın