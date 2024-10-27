Kiralık Evde Yeni Dönem: E-Devlet Sistemi Devreye Giriyor!
Kiralık Evde Yeni Dönem: E-Devlet Sistemi Devreye Giriyor!
Kira sözleşmelerini e-Devlet'e taşıyan uygulamada sona gelindi. Uygulamanın ilk aşaması yakın zamanda hizmete girecek. İlk aşamada ev sahipleri ve kiracalar e-devlet üzerinden karşılıklı olarak sözleşme imzalayabilecek. Sene sonuna kadar devreye girmesi beklenen ikinci aşama ise emlakçıların da e-devlet üzerinden sözleşme hazırlayabilmesine imkan tanıyor.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını tamamladı.
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Bakanlık çalışmasına göre, bu hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden "Kira Sözleşmesi İşlemleri" başlığıyla verilecek ve iki aşamalı devreye alınacak.
Kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak.
Hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek.
Hahzine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla alakalı şunları söyledi: 👇
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