Kiralık Evde Yeni Dönem: E-Devlet Sistemi Devreye Giriyor!

Kira sözleşmelerini e-Devlet'e taşıyan uygulamada sona gelindi. Uygulamanın ilk aşaması yakın zamanda hizmete girecek. İlk aşamada ev sahipleri ve kiracalar e-devlet üzerinden karşılıklı olarak sözleşme imzalayabilecek. Sene sonuna kadar devreye girmesi beklenen ikinci aşama ise emlakçıların da e-devlet üzerinden sözleşme hazırlayabilmesine imkan tanıyor.