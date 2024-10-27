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Olay Yerindekiler Film Gibi İzledi: Tazminatını Alamayan İşçi Otogarda Patronu Vurdu!

Olay Yerindekiler Film Gibi İzledi: Tazminatını Alamayan İşçi Otogarda Patronu Vurdu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.10.2024 - 13:27

Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde bir kişi, işvereni olduğu öğrenilen Hüseyin B.'yi bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli, 'tazminatını vermediği' gerekçesiyle patronunu vurduğunu söyledi.

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Olay, 04.30 sıralarında Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaşandı. İ.S., husumetlisi olduğunu iddia ettiği Hüseyin B.'yi otogara kadar izledi.

Olay, 04.30 sıralarında Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaşandı. İ.S., husumetlisi olduğunu iddia ettiği Hüseyin B.'yi otogara kadar izledi.

İ.S., daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfek ile Hüseyin B.'yi bacağından vurdu. Hüseyin B. kanlar içerisinde yere yığılırken, sesi duyan güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. Şüpheli, polis ekiplerinin gelmesinin ardından silahını bırakarak teslim oldu.

İ.S., daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfek ile Hüseyin B.'yi bacağından vurdu. Hüseyin B. kanlar içerisinde yere yığılırken, sesi duyan güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. Şüpheli, polis ekiplerinin gelmesinin ardından silahını bırakarak teslim oldu.

Yaralı Hüseyin B.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, terminal içerisindeki vatandaşlar durumu film izler gibi izledi. Bacağından yaralanan Hüseyin B., ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Hüseyin B.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, terminal içerisindeki vatandaşlar durumu film izler gibi izledi. Bacağından yaralanan Hüseyin B., ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.S. ifadesinde patronu Hüseyin B.'nin tazminatını vermediğini ve bu nedenle vurduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İ.S. ifadesinde patronu Hüseyin B.'nin tazminatını vermediğini ve bu nedenle vurduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay yerinden görüntüler 👇

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