DEM Parti, Yeni 'Çözüm Süreci' İçin İlk Şartını Açıkladı: "Tecriti Kaldırın"

“Barışın ve çözümün sahici bir seçenek haline gelebilmesi için ilk ve en önemli adımlardan biri, Sayın Abdullah Öcalan’a yönelik bir özel savaş hukuku pratiği olan tecridin kaldırılmasıdır.”

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