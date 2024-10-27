DEM Parti, Yeni 'Çözüm Süreci' İçin İlk Şartını Açıkladı: "Tecriti Kaldırın"
DEM Parti, Yeni 'Çözüm Süreci' İçin İlk Şartını Açıkladı: "Tecriti Kaldırın"
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı sonrası 'çözüm süreci' tartışmaları yeni bir boyut kazandı. DEM Parti, çözüm süreci için ilk şartlarının Abdullah Öcalan için uygulanan 'tecritin' kaldırılması olduğunu söyledi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta partisinin grup toplantısında belki de siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak terörist başı Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini dile getirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bahçeli'nin çağrısı için 'tarihi fırsat penceresi' ifadesini kullandı ve destek verdi.
25 yıldır cezaevinde bulunan terörist başı Öcalan'ın DEM Partili yeğeni Ömer Öcalan'la bu hafta görüşmesine izin verilirken, DEM Parti de yeni çözüm süreci için ilk şartını açıkladı.
DEM Parti öncelikli olarak Abdullah Öcalan'ın tecritinin kaldırılmasını istedi. DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 👇
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terörist ile çözüm olmaz, uzlaşılmaz.
her kimki pkk ile apoyu adam yerine koyup savunuyorsa onlar da teröristtir.
Şartlar, "Çalıyor ama yapıyor" diyerek çözüm sürecine destek veren "milliyetçi-muhafazakâr" kesimin kabul edeceği cinsten.
Sen şimdi geçen yılın trollerini gör seçim zamanı çözüm sürecine tepkilierdi bi öyle denedik falan diyorlardı bekle şimdi neler diyecekler.