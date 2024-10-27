Görüş Bildir
Haberler
Gündem
DEM Parti, Yeni 'Çözüm Süreci' İçin İlk Şartını Açıkladı: "Tecriti Kaldırın"

DEM Parti, Yeni 'Çözüm Süreci' İçin İlk Şartını Açıkladı: "Tecriti Kaldırın"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.10.2024 - 11:28

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı sonrası 'çözüm süreci' tartışmaları yeni bir boyut kazandı. DEM Parti, çözüm süreci için ilk şartlarının Abdullah Öcalan için uygulanan 'tecritin' kaldırılması olduğunu söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta partisinin grup toplantısında belki de siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak terörist başı Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini dile getirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta partisinin grup toplantısında belki de siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak terörist başı Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bahçeli'nin çağrısı için 'tarihi fırsat penceresi' ifadesini kullandı ve destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bahçeli'nin çağrısı için 'tarihi fırsat penceresi' ifadesini kullandı ve destek verdi.

25 yıldır cezaevinde bulunan terörist başı Öcalan'ın DEM Partili yeğeni Ömer Öcalan'la bu hafta görüşmesine izin verilirken, DEM Parti de yeni çözüm süreci için ilk şartını açıkladı.

25 yıldır cezaevinde bulunan terörist başı Öcalan'ın DEM Partili yeğeni Ömer Öcalan'la bu hafta görüşmesine izin verilirken, DEM Parti de yeni çözüm süreci için ilk şartını açıkladı.

DEM Parti öncelikli olarak Abdullah Öcalan'ın tecritinin kaldırılmasını istedi. DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 👇

DEM Parti öncelikli olarak Abdullah Öcalan'ın tecritinin kaldırılmasını istedi. DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 👇

“Barışın ve çözümün sahici bir seçenek haline gelebilmesi için ilk ve en önemli adımlardan biri, Sayın Abdullah Öcalan’a yönelik bir özel savaş hukuku pratiği olan tecridin kaldırılmasıdır.” 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
18
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tıntın

terörist ile çözüm olmaz, uzlaşılmaz.

Tıntın

her kimki pkk ile apoyu adam yerine koyup savunuyorsa onlar da teröristtir.

Bozkurt

Şartlar, "Çalıyor ama yapıyor" diyerek çözüm sürecine destek veren "milliyetçi-muhafazakâr" kesimin kabul edeceği cinsten.

İmport

Sen şimdi geçen yılın trollerini gör seçim zamanı çözüm sürecine tepkilierdi bi öyle denedik falan diyorlardı bekle şimdi neler diyecekler.