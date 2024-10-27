Cem Garipoğlu'nun Mezarındaki Poşet İçin İnceleme Tamamlandı: Sır Devam Ediyor!

Karabulut ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir, poşetle ilgili şunları. söyledi:

'Son tahlilde mezar içindeki poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşette gerekli incelemeleri yapması için talebimizi ileteceğiz'

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