Cem Garipoğlu'nun Mezarındaki Poşet İçin İnceleme Tamamlandı: Sır Devam Ediyor!
Cem Garipoğlu'nun Mezarındaki Poşet İçin İnceleme Tamamlandı: Sır Devam Ediyor!
Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarın içinde düğüm atılmış 30 cm boyutlarında poşet bulunmuştu. Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, poşetten insana ait olmayan bir kan izi çıktı. Kanın genetik analizlere de cevap vermediği kaydedildi. Poşet için gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'na çevrildi.
Kaynak: Sabah
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3 Mart 2009 tarihinde, henüz 17 yaşındayken Türkiye'yi sarsan bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı bu ayın başında açılmıştı.
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Açıklanan rapor, mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait olduğunu doğruladı. Öte yandan Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarın içinde düğüm atılmış 30 cm boyutlarında poşet bulunmuştu.
İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderilen poşetin incelenmesi de tamamlandı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, raporda, naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı kaydedildi.
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