Ankara'daki Terör Saldırısında 'Z' Harfi Detayı: Rusya'da Kullanılan Bir Sembol!

Ankara'da dün gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerden birinin çantasındaki 'Z' harfi dikkat çekmişti. Söz konusu işaret daha önce Rusya'da Ukrayna işgalini destekleyen asker ve sivillerin sembolü haline gelen bir simge. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre ise dünkü saldırıda 'Z' işaretinin kullanılması PKK'nın Rusya yapılanmasına yönelik operasyona bir gönderme olabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi