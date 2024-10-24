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Ankara'daki Terör Saldırısında 'Z' Harfi Detayı: Rusya'da Kullanılan Bir Sembol!

Ankara'daki Terör Saldırısında 'Z' Harfi Detayı: Rusya'da Kullanılan Bir Sembol!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 10:44

Ankara'da dün gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerden birinin çantasındaki 'Z' harfi dikkat çekmişti. Söz konusu işaret daha önce Rusya'da Ukrayna işgalini destekleyen asker ve sivillerin sembolü haline gelen bir simge. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre ise dünkü saldırıda 'Z' işaretinin kullanılması PKK'nın Rusya yapılanmasına yönelik operasyona bir gönderme olabilir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a dün 15.30'da vardiya değişimi sırasında terör saldırısı yapıldı. Uzun namlulu silahlar ve bomba ile yapılan saldırı sırasında biri kadın 2 terörist öldürüldü. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a dün 15.30'da vardiya değişimi sırasında terör saldırısı yapıldı. Uzun namlulu silahlar ve bomba ile yapılan saldırı sırasında biri kadın 2 terörist öldürüldü. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı.

Saldırı sonrası öne çıkan detaylardan biri de erkek teröristin çantasındaki 'Z' işareti oldu.

Saldırı sonrası öne çıkan detaylardan biri de erkek teröristin çantasındaki 'Z' işareti oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında ordunun büyük bir bölümü tarafından askeri araçlara ve üniformalara işlenen Z harfi, birçok habere de konu oldu. Rus askerleri ve Z işaretli askeri araçlar 👇

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında ordunun büyük bir bölümü tarafından askeri araçlara ve üniformalara işlenen Z harfi, birçok habere de konu oldu. Rus askerleri ve Z işaretli askeri araçlar 👇

Rusya'nın Ukrayna işgalini destekleyen siviller ve sporcular da Z harfli paylaşımlarını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Tükiye Gazetesi'nin haberine göre, dün saldırıdan saatler önce PKK'nın Rusya yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı ve Barı Iusubov yakalandı.

Tükiye Gazetesi'nin haberine göre, dün saldırıdan saatler önce PKK'nın Rusya yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı ve Barı Iusubov yakalandı.

Iusubov’un örgütün üst düzey mensupları ile yakın teması bulunduğu ve eylemlere aktif katılım sağladığı belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi, iki olay arasında bir bağ bulunduğunu ve teröristin çantasındaki 'Z' işaretinin özel bir anlam taşıdığını ima etti.

Türkiye Gazetesi, iki olay arasında bir bağ bulunduğunu ve teröristin çantasındaki 'Z' işaretinin özel bir anlam taşıdığını ima etti.

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