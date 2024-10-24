Ankara'daki Terör Saldırısında 'Z' Harfi Detayı: Rusya'da Kullanılan Bir Sembol!
Ankara'daki Terör Saldırısında 'Z' Harfi Detayı: Rusya'da Kullanılan Bir Sembol!
Ankara'da dün gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerden birinin çantasındaki 'Z' harfi dikkat çekmişti. Söz konusu işaret daha önce Rusya'da Ukrayna işgalini destekleyen asker ve sivillerin sembolü haline gelen bir simge. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre ise dünkü saldırıda 'Z' işaretinin kullanılması PKK'nın Rusya yapılanmasına yönelik operasyona bir gönderme olabilir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a dün 15.30'da vardiya değişimi sırasında terör saldırısı yapıldı. Uzun namlulu silahlar ve bomba ile yapılan saldırı sırasında biri kadın 2 terörist öldürüldü. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı.
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Saldırı sonrası öne çıkan detaylardan biri de erkek teröristin çantasındaki 'Z' işareti oldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında ordunun büyük bir bölümü tarafından askeri araçlara ve üniformalara işlenen Z harfi, birçok habere de konu oldu. Rus askerleri ve Z işaretli askeri araçlar 👇
Tükiye Gazetesi'nin haberine göre, dün saldırıdan saatler önce PKK'nın Rusya yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı ve Barı Iusubov yakalandı.
Türkiye Gazetesi, iki olay arasında bir bağ bulunduğunu ve teröristin çantasındaki 'Z' işaretinin özel bir anlam taşıdığını ima etti.
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