Habertürk: Ankara'daki Saldırıyı Gerçekleştiren Terörist PKK'lı Çıktı!

Ankara'da savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında PKK ihtimali güçleniyor. Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, 'Erkek teröristin 1992 Beytüşşebap doğumlu PKK mensubu olduğu belirlendi' ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı ise kimlik tespitine ilişkin henüz bir sonuç olmadığını açıkladı.