Habertürk: Ankara'daki Saldırıyı Gerçekleştiren Terörist PKK'lı Çıktı!
Habertürk: Ankara'daki Saldırıyı Gerçekleştiren Terörist PKK'lı Çıktı!
Ankara'da savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında PKK ihtimali güçleniyor. Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, 'Erkek teröristin 1992 Beytüşşebap doğumlu PKK mensubu olduğu belirlendi' ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı ise kimlik tespitine ilişkin henüz bir sonuç olmadığını açıkladı.
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Türkiye'de bugün savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 şehit var. 3'ü ağır 14 yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Saldırıda biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, saldırıda öldürülen erkek teröristin PKK'lı olduğunu duyurdu. Çakır, "Erkek teröristin 1992 Beytüşşebap doğumlu PKK mensubu olduğu belirlendi" ifadelerini kullandı.
Teröristin ayrıca 2016 yılında PKK'ya katıldığı belirtilirken, İçişleri Bakanlığı henüz kimlikler konusunda resmi bir açıklama yapmadı.
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