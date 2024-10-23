Nevşin Mengü Ankara'daki Terör Saldırısı Sonrası PKK'yı İşaret Etti, Bahçeli'nin Mesajının Altını Çizdi!

'TUSAŞ G1 kapısına, gelen görüntü ve bilgilerden anlaşıldığı üzere bir terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya şehitlerin olduğunu açıkladı

Saldırı bir patlama ile başladı, patlamanın ardından aralarından kadın saldırganların da olduğu kişilerin TUSAŞ kampüsüne girerek, çalışanların bir kısmını da rehin aldığını anlıyoruz

Saldırının Bahçeli'nin 'Öcalan örgütün lağvedildiğini ilan etsin' açıklamasından sonra gelmesi önemli. Saldırı örgüt saldırısına benziyor. Bu da bize örgütün bu açıklamaya direndiğini gösteriyor

Ancak, Türkiye'nin milli güvenliği açısından, bu kadar önemli bir kurumuna bu kadar kolay saldırı düzenlenebilmesi düşündürücü. Hem istihbarat hem güvenlik zaafiyetine işaret ediyor

Bu saldırı son anda planlanmış bir saldırıya benzemiyor. Demek ki örgüt, yürütülen söz konusu görüşmelerden Türk kamuoyundan daha çok

haberdarmış

Şu detaylar önemli. Güvenliğin daha zayıf olduğu akademi kapısından gerçekleşti. TUSAŞ üst yönetimi halihazırda İstanbul'da bir saha fuarında

Maalesef Türkiye açısından bir başka kara gün. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin'