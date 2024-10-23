Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Nevşin Mengü Ankara'daki Terör Saldırısı Sonrası PKK'yı İşaret Etti, Bahçeli'nin Mesajının Altını Çizdi!

Nevşin Mengü Ankara'daki Terör Saldırısı Sonrası PKK'yı İşaret Etti, Bahçeli'nin Mesajının Altını Çizdi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 19:19 Son Güncelleme: 23.10.2024 - 20:12

Gazeteci Nevşin Mengü, Ankara'da savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a yapılan terör saldısı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çözüm süreci mesajlarına vurgu yaptı. Zamanlamayı manidar bulan Mengü, PKK'nın çözüm sürecine karşı çıkıyor olabilme ihtimali üzerinde durdu. Ünlü gazeteci ayrıca saldırı sırasında güvenlik zaafiyeti olabileceğini öne sürdü. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yeni bir çözüm sürecini gündemini alan Türkiye'de savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 4 şehit, 3'ü ağır 14 yaralı var. Saldırıyı kimin düzenlediği ise henüz bilinmiyor.

Yeni bir çözüm sürecini gündemini alan Türkiye'de savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 4 şehit, 3'ü ağır 14 yaralı var. Saldırıyı kimin düzenlediği ise henüz bilinmiyor.

Gazeteci Nevşin Mengü saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda zamanlamaya dikkat çekti, "Saldırının Bahçeli'nin "Öcalan örgütün lağvedildiğini ilan etsin" açıklamasından sonra gelmesi önemli. Saldırı örgüt saldırısına benziyor. Bu da bize örgütün bu açıklamaya direndiğini gösteriyor" dedi.

Gazeteci Nevşin Mengü saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda zamanlamaya dikkat çekti, "Saldırının Bahçeli'nin "Öcalan örgütün lağvedildiğini ilan etsin" açıklamasından sonra gelmesi önemli. Saldırı örgüt saldırısına benziyor. Bu da bize örgütün bu açıklamaya direndiğini gösteriyor" dedi.

Nevşin Mengü paylaşımında ayrıca, "Ancak, Türkiye'nin milli güvenliği açısından, bu kadar önemli bir kurumuna bu kadar kolay saldırı düzenlenebilmesi düşündürücü. Hem istihbarat hem güvenlik zaafiyetine işaret ediyor" dedi. Mengü şu ifadeleri kullandı: 👇

Nevşin Mengü paylaşımında ayrıca, "Ancak, Türkiye'nin milli güvenliği açısından, bu kadar önemli bir kurumuna bu kadar kolay saldırı düzenlenebilmesi düşündürücü. Hem istihbarat hem güvenlik zaafiyetine işaret ediyor" dedi. Mengü şu ifadeleri kullandı: 👇

'TUSAŞ G1 kapısına, gelen görüntü ve bilgilerden anlaşıldığı üzere bir terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya şehitlerin olduğunu açıkladı

Saldırı bir patlama ile başladı, patlamanın ardından aralarından kadın saldırganların da olduğu kişilerin TUSAŞ kampüsüne girerek, çalışanların bir kısmını da rehin aldığını anlıyoruz

Saldırının Bahçeli'nin 'Öcalan örgütün lağvedildiğini ilan etsin' açıklamasından sonra gelmesi önemli. Saldırı örgüt saldırısına benziyor. Bu da bize örgütün bu açıklamaya direndiğini gösteriyor

Ancak, Türkiye'nin milli güvenliği açısından, bu kadar önemli bir kurumuna bu kadar kolay saldırı düzenlenebilmesi düşündürücü. Hem istihbarat hem güvenlik zaafiyetine işaret ediyor

Bu saldırı son anda planlanmış bir saldırıya benzemiyor. Demek ki örgüt, yürütülen söz konusu görüşmelerden Türk kamuoyundan daha çok

haberdarmış

Şu detaylar önemli. Güvenliğin daha zayıf olduğu akademi kapısından gerçekleşti. TUSAŞ üst yönetimi halihazırda İstanbul'da bir saha fuarında

Maalesef Türkiye açısından bir başka kara gün. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın