Nevşin Mengü Ankara'daki Terör Saldırısı Sonrası PKK'yı İşaret Etti, Bahçeli'nin Mesajının Altını Çizdi!
Nevşin Mengü Ankara'daki Terör Saldırısı Sonrası PKK'yı İşaret Etti, Bahçeli'nin Mesajının Altını Çizdi!
Gazeteci Nevşin Mengü, Ankara'da savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a yapılan terör saldısı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çözüm süreci mesajlarına vurgu yaptı. Zamanlamayı manidar bulan Mengü, PKK'nın çözüm sürecine karşı çıkıyor olabilme ihtimali üzerinde durdu. Ünlü gazeteci ayrıca saldırı sırasında güvenlik zaafiyeti olabileceğini öne sürdü.
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Yeni bir çözüm sürecini gündemini alan Türkiye'de savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 4 şehit, 3'ü ağır 14 yaralı var. Saldırıyı kimin düzenlediği ise henüz bilinmiyor.
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Gazeteci Nevşin Mengü saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda zamanlamaya dikkat çekti, "Saldırının Bahçeli'nin "Öcalan örgütün lağvedildiğini ilan etsin" açıklamasından sonra gelmesi önemli. Saldırı örgüt saldırısına benziyor. Bu da bize örgütün bu açıklamaya direndiğini gösteriyor" dedi.
Nevşin Mengü paylaşımında ayrıca, "Ancak, Türkiye'nin milli güvenliği açısından, bu kadar önemli bir kurumuna bu kadar kolay saldırı düzenlenebilmesi düşündürücü. Hem istihbarat hem güvenlik zaafiyetine işaret ediyor" dedi. Mengü şu ifadeleri kullandı: 👇
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