Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Ankara'daki Terör Saldırısı İçin İsrail'i Gösterdi

'Neden TUSAŞ?

Türkiye’nin 5. Nesil uçak alımına, proje ortaklığına, tedarik etmesine engel olan küresel güçler, TÜRKİYE’nin kendi muharip uçağını insansız hava araçlarını yaptığı tesise saldırıyor! Daha doğrusu köpeklerini saldırtıyor!

Ne zaman?

“Terör bitsin” çağrısı yapıldığının ertesi günü!

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE’nin 100 yıllık batı emperyalizmine esaretine son verme yolunda BRİCS ZİRVESİNDE olduğu saatlerde!!

Akıl tutulması yaşayanlar, hala soruyor musunuz; Türkiye’ye nasıl saldıracaklar!!

TÜRK YURDUNA yönelik küresel saldırı çoktan başladı!

UYKUDAKİLER UYANSIN!!'