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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Ankara'daki Terör Saldırısı İçin İsrail'i Gösterdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Ankara'daki Terör Saldırısı İçin İsrail'i Gösterdi

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 18:01

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası İsrail'i hedef aldı. 

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Ankara'da Savunma Sanayisinin kalbi TUSAŞ'ın 15 bine yakın kişinin çalıştığı tesisine terör saldırısı yapıldı.

Ankara'da Savunma Sanayisinin kalbi TUSAŞ'ın 15 bine yakın kişinin çalıştığı tesisine terör saldırısı yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda şehit ve yaralılar olduğunu duyurdu. Saldırıda 3 şehit, 14 yaralı var. İki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda şehit ve yaralılar olduğunu duyurdu. Saldırıda 3 şehit, 14 yaralı var. İki terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen bir grup bulunmazken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut İsrail'i hedef aldı.

Saldırıyı henüz üstlenen bir grup bulunmazken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut İsrail'i hedef aldı.

"'İsrail Türkiye’ye nasıl saldıracak' diye olayı küçültmeye çalışanlar! İyi okuyun!" diyen Yiğit Bulut şunları yazdı: 👇

"'İsrail Türkiye’ye nasıl saldıracak' diye olayı küçültmeye çalışanlar! İyi okuyun!" diyen Yiğit Bulut şunları yazdı: 👇

'Neden TUSAŞ?

Türkiye’nin 5. Nesil uçak alımına, proje ortaklığına, tedarik etmesine engel olan küresel güçler, TÜRKİYE’nin kendi muharip uçağını insansız hava araçlarını yaptığı tesise saldırıyor! Daha doğrusu köpeklerini saldırtıyor!

Ne zaman?

Terör bitsin” çağrısı yapıldığının ertesi günü!

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE’nin 100 yıllık batı emperyalizmine esaretine son verme yolunda BRİCS ZİRVESİNDE olduğu saatlerde!!

Akıl tutulması yaşayanlar, hala soruyor musunuz; Türkiye’ye nasıl saldıracaklar!!

TÜRK YURDUNA yönelik küresel saldırı çoktan başladı!

UYKUDAKİLER UYANSIN!!'

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