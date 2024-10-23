Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Ankara'daki Terör Saldırısı İçin İsrail'i Gösterdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Ankara'daki Terör Saldırısı İçin İsrail'i Gösterdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası İsrail'i hedef aldı.
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Ankara'da Savunma Sanayisinin kalbi TUSAŞ'ın 15 bine yakın kişinin çalıştığı tesisine terör saldırısı yapıldı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda şehit ve yaralılar olduğunu duyurdu. Saldırıda 3 şehit, 14 yaralı var. İki terörist etkisiz hale getirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen bir grup bulunmazken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut İsrail'i hedef aldı.
"'İsrail Türkiye’ye nasıl saldıracak' diye olayı küçültmeye çalışanlar! İyi okuyun!" diyen Yiğit Bulut şunları yazdı: 👇
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