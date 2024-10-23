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Ankara'daki Terör Saldırısı Sonrası Erdoğan'dan İlk Açıklama: Mesajı Putin'le Birlikte Verdi!

Ankara'daki Terör Saldırısı Sonrası Erdoğan'dan İlk Açıklama: Mesajı Putin'le Birlikte Verdi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 18:21 Son Güncelleme: 23.10.2024 - 18:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a gitmişti. 

Erdoğan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin mesajı buradan verdi. Erdoğan, saldırıyı kınadığını belirtirken, 4 şehit olduğunu söyledi. 

Rusya Devlet Başkanı Putin de 'Türkiye'ye başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı. 

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Ankara'da savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'ın 15 bine yakın kişinin çalıştığı tesisine terör saldırısı yapıldı. Saldırıda biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 4 şehit, 3'ü ağır 14 yaralı var.

Ankara'da savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'ın 15 bine yakın kişinin çalıştığı tesisine terör saldırısı yapıldı. Saldırıda biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 4 şehit, 3'ü ağır 14 yaralı var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısına ilk tepkiyi BRICS Zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısına ilk tepkiyi BRICS Zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan verdi.

Erdoğan, saldırıyı kınadığını belirtirken, 4 şehit olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin de "Türkiye'ye başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, saldırıyı kınadığını belirtirken, 4 şehit olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin de "Türkiye'ye başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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