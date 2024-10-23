Ankara'daki Terör Saldırısı Sonrası Erdoğan'dan İlk Açıklama: Mesajı Putin'le Birlikte Verdi!
Ankara'daki Terör Saldırısı Sonrası Erdoğan'dan İlk Açıklama: Mesajı Putin'le Birlikte Verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a gitmişti.
Erdoğan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin mesajı buradan verdi. Erdoğan, saldırıyı kınadığını belirtirken, 4 şehit olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin de 'Türkiye'ye başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.
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Ankara'da savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'ın 15 bine yakın kişinin çalıştığı tesisine terör saldırısı yapıldı. Saldırıda biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 4 şehit, 3'ü ağır 14 yaralı var.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısına ilk tepkiyi BRICS Zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan verdi.
Erdoğan, saldırıyı kınadığını belirtirken, 4 şehit olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin de "Türkiye'ye başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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