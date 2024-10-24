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Ankara'da Savunma Sanayisinin Kalbi TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Gazete Manşetlerinde

Ankara'da Savunma Sanayisinin Kalbi TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Gazete Manşetlerinde

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 09:55

Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a dün 15.30'da vardiya değişimi sırasında terör saldırısı yapıldı. Uzun namlulu silahlar ve bomba ile yapılan saldırı sırasında biri kadın 2 terörist öldürüldü. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. Terör saldırısı gazete manşetlerinde şöyle yer buldu: 👇

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