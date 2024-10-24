Ankara'da Savunma Sanayisinin Kalbi TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Gazete Manşetlerinde

Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a dün 15.30'da vardiya değişimi sırasında terör saldırısı yapıldı. Uzun namlulu silahlar ve bomba ile yapılan saldırı sırasında biri kadın 2 terörist öldürüldü. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. Terör saldırısı gazete manşetlerinde şöyle yer buldu: 👇