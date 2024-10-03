Mezar Açıldı: Cem Garipoğlu ile İlgili Gerçek Ne Zaman Ortaya Çıkacak?
Mezar Açıldı: Cem Garipoğlu ile İlgili Gerçek Ne Zaman Ortaya Çıkacak?
Münevver Karabulut'u öldüren ve tutuklandıktan sonra kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11.00’de açıldı. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek, sonuçlar ne zaman çıkacak?
Detaylara birlikte bakıyoruz 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 Mart 2009 tarihinde, henüz 17 yaşındayken Türkiye'yi sarsan bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi bilgiler, Cem Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir ip ve poşet kullanarak intihar ettiği yönündeydi. Hatta Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları da mevcut.
Yaygın olarak dillendirilen iddia ise Garipoğlu'nun aslında intihar etmediği, cezaevindeki süreçte Çince çalıştığı ve sonradan gizlice kaçırıldığı Çin'de yaşamakta olduğu.
Karabulut ailesinin daha önce yaptığı başvurular reddedilse de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez fethi kabir işlemi yapılmasını kabul etti.
Öncelikle Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından parça alınmayacak ceset bir bütün olarak çıkarılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DNA örnekleri ailedeki erkek bireylerden alınan DNA'larla karşılaştırılacak. Bu karşılaştırma işleminin ortalama 1-2 gün süreceği belirtiliyor.
Türkiye'nin merak ettiği "Mezardaki kişi gerçekten Cem Garipoğlu mu?" sorusunun yanıtı için ise bir haftalık bir süreç var. Raporun 7-10 gün arasında çıkması bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın