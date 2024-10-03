Mezar Açıldı: Cem Garipoğlu ile İlgili Gerçek Ne Zaman Ortaya Çıkacak?

Münevver Karabulut'u öldüren ve tutuklandıktan sonra kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11.00’de açıldı. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek, sonuçlar ne zaman çıkacak?

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