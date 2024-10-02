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Cem Garipoğlu’nun Mezarı Yarın Açılacak: Polisten Mezarlıkta Önlem

Cem Garipoğlu’nun Mezarı Yarın Açılacak: Polisten Mezarlıkta Önlem

Cem Garipoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 19:24

Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden ancak kamuoyunda ölmediğine dair iddialar bulunan Cem Garipoğlu’nun mezarı yarın açılacak ve fethi kabir işlemi uygulanacak. Polis ekipleri, mezarlık açılmadan önce mezarlıkta önlem alarak mezarın çevresini korumaya aldı.

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Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut’u vahşi şekilde öldürdükten sonra tutuklanmış ve sonrasında cezaevinde intihar etmişti.

Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut’u vahşi şekilde öldürdükten sonra tutuklanmış ve sonrasında cezaevinde intihar etmişti.

Karabulut ailesinin talebi sonrasında mezarlığın açılmasına karar verilmiş. Fethi kabir işlemi ile mezarda bulunan kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığına karar verilecek.

Karabulut ailesinin talebi sonrasında mezarlığın açılmasına karar verilmiş. Fethi kabir işlemi ile mezarda bulunan kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığına karar verilecek.

Cem Garipoğlu'nun mezarı yarın saat 11.00'de açılacak.

Cem Garipoğlu'nun mezarı yarın saat 11.00'de açılacak.

Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.

Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.
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