Cem Garipoğlu’nun Mezarı Yarın Açılacak: Polisten Mezarlıkta Önlem

Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden ancak kamuoyunda ölmediğine dair iddialar bulunan Cem Garipoğlu’nun mezarı yarın açılacak ve fethi kabir işlemi uygulanacak. Polis ekipleri, mezarlık açılmadan önce mezarlıkta önlem alarak mezarın çevresini korumaya aldı.