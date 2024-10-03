Polisten Geniş Güvenlik Önlemi: Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı!
Polisten Geniş Güvenlik Önlemi: Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı!
Münevver Karabulut'u öldüren ve tutuklandıktan sonra kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11.00’de açıldı. Garipoğlu'nun mezarı açılmadan önce polis mezarlık etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.
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İstanbul Bahçeşehir'deki bir villada 2009 yılında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun tutuklu olduğu cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği sorusuna yanıt bulmak için mezarı bugün açıldı.
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Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar sonrası Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir başvurusunda bulunmuş ve bu talep kabul edilmişti.
Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.
Fethi kabir işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişiler mezarlığa geldi. Mezar saat 11.00 itibarıyla açılmaya başlandı.
Olay yerinden görüntüler 👇
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Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir şu açıkalamalarda bulunmuştu: "Orada mezarlık açılacak DNA örnekleri alınacak ve bir eşleştirme işlemi yapılacak."
Daha önce Cem Garipoğlu'nun ölümü sonrası otopsi fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.
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