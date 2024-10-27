Fethullah Gülen Mezar Taşında Bile Atatürk Düşmanlığını Sürdürdü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in mezar taşına gerçek doğum tarihi olan 1941 yerine Atatürk'ün ölüm tarihi olan 1938 yazıldığı görüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde, Gülen’in kendisini “mehdi”, Atatürk’ü ise “deccal” olarak gördüğü belirtilmişti.