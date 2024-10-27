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Fethullah Gülen Mezar Taşında Bile Atatürk Düşmanlığını Sürdürdü

Fethullah Gülen Mezar Taşında Bile Atatürk Düşmanlığını Sürdürdü

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.10.2024 - 10:12

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in mezar taşına gerçek doğum tarihi olan 1941 yerine Atatürk'ün ölüm tarihi olan 1938 yazıldığı görüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde, Gülen’in kendisini “mehdi”, Atatürk’ü ise “deccal” olarak gördüğü belirtilmişti.

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini organize eden 83 yaşındaki FETÖ lideri Fethullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı ABD'de geçen hafta ölmüştü.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini organize eden 83 yaşındaki FETÖ lideri Fethullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı ABD'de geçen hafta ölmüştü.

Gülen, New Jersey eyaletindeki Skyland Stadyumu'nda düzenlenen cenazenin ardından uzun yıllar yaşadığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasında bulunan çiftliğinin bahçesine gömüldü.

Gülen, New Jersey eyaletindeki Skyland Stadyumu'nda düzenlenen cenazenin ardından uzun yıllar yaşadığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasında bulunan çiftliğinin bahçesine gömüldü.

1941 tarihinde doğan Gülen’in mezar taşına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm tarihi de olan 1938 yılı yazıldığı görüldü. Erzurum’un Pasinler ilçesinde 27 Nisan 1941 yılında doğan Gülen, Atatürk’ün ölümünden bir gün sonra doğduğunu iddia ediyordu.

1941 tarihinde doğan Gülen’in mezar taşına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm tarihi de olan 1938 yılı yazıldığı görüldü. Erzurum’un Pasinler ilçesinde 27 Nisan 1941 yılında doğan Gülen, Atatürk’ün ölümünden bir gün sonra doğduğunu iddia ediyordu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde, Gülen’in kendisini “mehdi”, Atatürk’ü ise “deccal” olarak gördüğü belirtilmişti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde, Gülen’in kendisini “mehdi”, Atatürk’ü ise “deccal” olarak gördüğü belirtilmişti.

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