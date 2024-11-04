DEM Partili Batman, Mardin ve Halfeti Belediyelerine Kayyum Atandı

1. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet TÜRK’ün

a) Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı KOBANİ DAVASI kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 10 YIL HAPİS CEZASI ALMASI,

b) Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK suçundan davasının devam etmesi ve

c) Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturması nedeniyle; Ahmet TÜRK’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun

47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Mardin Valisi Tuncay AKKOYUN Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

BATMAN'A DA KAYYUM

Batman Belediye Başkanı Gülistan SÖNÜK’ün

a) Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında SİLAHLI

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI,

b) Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve

c) Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi

nedeniyle; Gülistan SÖNÜK’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden

uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Batman Valisi Ekrem CANALP Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

ŞANLIURFA HALFETİYE'DE DE KAYYUM ATANDI

3. Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet KARAYILAN’ın

a) Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 6 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALMASI,

b) Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Mehmet KARAYILAN’ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan BAŞOĞLU Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.