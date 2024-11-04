Gülistan Sönük Kimdir? Batman Beldiye Başkanı Neden Görevden Alındı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gülistan Sönük'ün görevden alınma sebepleri aşağıdaki gibidir;

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında SİLAHLI

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI,

Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve

Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi

nedeniyle; Gülistan SÖNÜK’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden

uzaklaştırılmıştır.