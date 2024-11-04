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Gülistan Sönük Kimdir? Batman Beldiye Başkanı Neden Görevden Alındı?

Gülistan Sönük Kimdir? Batman Beldiye Başkanı Neden Görevden Alındı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.11.2024 - 08:22

İçişleri Bakanlığı, Batman'a kayyum atandığını açıkladı. Batman'da 31 Mart seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti. Gülistan Sönük, görevden alındı.

Peki Gülistan Sönük kimdir, neden görevden alındı?

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Gülistan Sönük Kimdir?

Gülistan Sönük Kimdir?

Gülistan Sönük 1993 yılında dünyaya gelmiştir.Kozluk'ta lise eğitimini tamamlamıştır.

2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur.

Gülistan Sönük Görev Süresi

Gülistan Sönük Görev Süresi

Gülistan Sönük, 2019 yılında Bekirhan Belediye Eş Başkanlığına seçilmiştir. 

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde resmi sonuçlara göre yüzde 64,52 oy oranı ile Batman Belediye Eş Başkanı olarak seçilmiştir.

Gülistan Sönük Neden Görevden Alındı?

Gülistan Sönük Neden Görevden Alındı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gülistan Sönük'ün görevden alınma sebepleri aşağıdaki gibidir;

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında SİLAHLI

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI,

Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve

Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi

nedeniyle; Gülistan SÖNÜK’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden

uzaklaştırılmıştır. 

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