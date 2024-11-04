Gülistan Sönük Kimdir? Batman Beldiye Başkanı Neden Görevden Alındı?
Gülistan Sönük Kimdir? Batman Beldiye Başkanı Neden Görevden Alındı?
İçişleri Bakanlığı, Batman'a kayyum atandığını açıkladı. Batman'da 31 Mart seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti. Gülistan Sönük, görevden alındı.
Peki Gülistan Sönük kimdir, neden görevden alındı?
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Gülistan Sönük Kimdir?
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Gülistan Sönük Görev Süresi
Gülistan Sönük Neden Görevden Alındı?
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