Ahmet Türk Kimdir? Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?

Ahmet Türk, 2014 yılında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Ocak 2016 tarihinde silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarıyla hakkında yedi yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Ahmet Türk, 21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındı.

24 Kasım 2016 tarihinde savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı ve burada tutuklanarak İstanbul Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Ahmet Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi.