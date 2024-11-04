Ahmet Türk Kimdir? Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?
Ahmet Türk Kimdir? Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?
İçişlerin Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığı duyuruldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Peki Ahmet Türk kimdir, ne zaman göreve geldi?
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Ahmet Türk Kimdir?
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Ahmet Türk Neden Görevden Alındı?
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