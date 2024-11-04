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Ahmet Türk Kimdir? Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?

Ahmet Türk Kimdir? Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.11.2024 - 08:08

İçişlerin Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığı duyuruldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Peki Ahmet Türk kimdir, ne zaman göreve geldi?

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Ahmet Türk Kimdir?

Ahmet Türk Kimdir?

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942'de Mardin'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamlayan Türk, 1973 yılında siyasete atıldı.

Ahmet Türk, ilk olarak Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili olarak seçildi. Türk, daha sonra buradan istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.

1980 yılına kadar burada siyasi hayatını sürdüren Türk, 1987 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'ye (SHP) katıldı.

Türk, 1989 yılında SHP'den ihraç edildi.

Ahmet Türk Görev Süresi

Ahmet Türk Görev Süresi

Ahmet Türk, 2007 Genel Seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak meclise girdi. 

2009 yılında kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) kurucularından biriydi. Partisinin kapatılmasıyla, milletvekilliği düştü.

Ahmet Türk'ün Belediye Başkanlığı

Ahmet Türk'ün Belediye Başkanlığı

Ahmet Türk, 2014 yılında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 

Ocak 2016 tarihinde silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarıyla hakkında yedi yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Ahmet Türk, 21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındı. 

24 Kasım 2016 tarihinde savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı ve burada tutuklanarak İstanbul Silivri Cezaevi'ne gönderildi. 

Ahmet Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ahmet Türk Neden Görevden Alındı?

Ahmet Türk Neden Görevden Alındı?

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Ahmet  Türk'ün görevden alınma sebepleri ise aşağıdaki gibi sıralandı;

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı KOBANİ DAVASI kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 10 YIL HAPİS CEZASI ALMASI,

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK suçundan davasının devam etmesi ve

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturması nedeniyle; Ahmet TÜRK’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun

47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

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