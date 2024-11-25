Meclis'e Sunuldu Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor: Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor

'Yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 öncesine ait zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarını siliyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve nihai olarak da genel sağlık sigortasını erişiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve toplumsal sağlık riskini azaltmak amaçlanmaktadır.'