Meclis'e Sunuldu Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor: Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor
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Meclis'e Sunuldu Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor: Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor
Milyonlarca vatandaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına dair yeni adım atıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Meclis Başkanlığı’na düzenlemenin sunulacağını belirtti. 2015 öncesi borçların tamamı silinecek.
Düzenlemeye 2 milyar liralık prim borcunun silineceği öngörülüyor. Söz konusu teklifi sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, '01.01.2015 öncesine ait zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarını siliyoruz' dedi.
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AK Parti grubu Meclis Başkanlığı’na yeni düzenleme sundu. Düzenlemeyle Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları siliniyor.
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GSS prim borucunun faizlerle birlikte silinmesi öngörülüyor. 2015 yılı öncesi borçlar tamamen silinecek.
Bütçe teklifinin Meclis Genel Kurulu’na gelmeden yasalaşması bekleniyor.
Söz konusu düzenlemeye dair X hesabından paylaşım yapan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta şunları dedi:
GSS uygulaması 2012 yılından itibaren zorunlu hale getirildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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