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Meclis'e Sunuldu Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor: Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor

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Meclis'e Sunuldu Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor: Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.11.2024 - 16:18 Son Güncelleme: 25.11.2024 - 16:38

Milyonlarca vatandaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına dair yeni adım atıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Meclis Başkanlığı’na düzenlemenin sunulacağını belirtti. 2015 öncesi borçların tamamı silinecek. 

Düzenlemeye 2 milyar liralık prim borcunun silineceği öngörülüyor. Söz konusu teklifi sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, '01.01.2015 öncesine ait zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarını siliyoruz' dedi.

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AK Parti grubu Meclis Başkanlığı’na yeni düzenleme sundu. Düzenlemeyle Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları siliniyor.

AK Parti grubu Meclis Başkanlığı’na yeni düzenleme sundu. Düzenlemeyle Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları siliniyor.

GSS prim borucunun faizlerle birlikte silinmesi öngörülüyor. 2015 yılı öncesi borçlar tamamen silinecek.

GSS prim borucunun faizlerle birlikte silinmesi öngörülüyor. 2015 yılı öncesi borçlar tamamen silinecek.

Bütçe teklifinin Meclis Genel Kurulu’na gelmeden yasalaşması bekleniyor.

Bütçe teklifinin Meclis Genel Kurulu’na gelmeden yasalaşması bekleniyor.

Söz konusu düzenlemeye dair X hesabından paylaşım yapan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta şunları dedi:

Söz konusu düzenlemeye dair X hesabından paylaşım yapan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta şunları dedi:
twitter.com

'Yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 öncesine ait zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarını siliyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve nihai olarak da genel sağlık sigortasını erişiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve toplumsal sağlık riskini azaltmak amaçlanmaktadır.'

GSS uygulaması 2012 yılından itibaren zorunlu hale getirildi.

GSS uygulaması 2012 yılından itibaren zorunlu hale getirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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