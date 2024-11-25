GSS Nedir? Kimlerin Genel Sağlık Sigortası Borcu Silinecek? GSS Borcu Nasıl Öğrenilir?
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GSS Nedir? Kimlerin Genel Sağlık Sigortası Borcu Silinecek? GSS Borcu Nasıl Öğrenilir?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına yeni düzenleme geliyor. Düzenlemeyle GSS borçları silenecek. Düzenlemenin yaklaşık 2 milyar liralık prim borçlarını kapsadığı belirtiliyor.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Peki GSS Nedir? GSS Borcu Nedir? Kimlerin Genel Sağlık Sigortası Borcu Silinecek?
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AK Parti grubu tarafından TBMM Başkanlığı'na yeni bir düzenleme sunuldu. Bu düzenlemeyle Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesi öngörülüyor. Bu açıklama milyonları ilgilendiriyor.
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GSS (Genel Sağlık Sigortası) Nedir?
GSS Borcu Nedir, GSS Prim Tutarı Ne Kadar? GSS Borcu Nasıl Öğrenilir?
Kimlerin Genel Sağlık Sigortası Borcu Silinecek?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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