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GSS Nedir? Kimlerin Genel Sağlık Sigortası Borcu Silinecek? GSS Borcu Nasıl Öğrenilir?

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GSS Nedir? Kimlerin Genel Sağlık Sigortası Borcu Silinecek? GSS Borcu Nasıl Öğrenilir?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.11.2024 - 16:56

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına yeni düzenleme geliyor. Düzenlemeyle GSS borçları silenecek. Düzenlemenin yaklaşık 2 milyar liralık prim borçlarını kapsadığı belirtiliyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Peki GSS Nedir? GSS Borcu Nedir? Kimlerin Genel Sağlık Sigortası Borcu Silinecek?

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AK Parti grubu tarafından TBMM Başkanlığı'na yeni bir düzenleme sunuldu. Bu düzenlemeyle Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesi öngörülüyor. Bu açıklama milyonları ilgilendiriyor.

AK Parti grubu tarafından TBMM Başkanlığı'na yeni bir düzenleme sunuldu. Bu düzenlemeyle Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesi öngörülüyor. Bu açıklama milyonları ilgilendiriyor.

Peki, GSS Nedir? GSS Borcu Nedir? Kimlerin Genel Sağlık Sigortası Borcu Silinecek?

GSS (Genel Sağlık Sigortası) Nedir?

GSS (Genel Sağlık Sigortası) Nedir?

Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası (GSS) 20212 yılında zorunlu olarak yürürlüğe girdi. Vatandaşın öncelikle olarak sağlıklarının korunmasını hedefleyen GSS ile sağlık riskleri ile karşılanılması halinde oluşan harcamaların finansını sağlıyor.

GSS Borcu Nedir, GSS Prim Tutarı Ne Kadar? GSS Borcu Nasıl Öğrenilir?

GSS Borcu Nedir, GSS Prim Tutarı Ne Kadar? GSS Borcu Nasıl Öğrenilir?

Geliri brüt asgarin üçte birinin üzerine olan kişiler GSS prim tutarı ödemesi gerekiyor. 2024 yılında vatandaşların ödemesi gereken GSS prim tutarı 600,08 TL. 

GSS borcu sorgulamak mümkün. GSS borcunuzun ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 

GSS Borcu Sorgula

Kimlerin Genel Sağlık Sigortası Borcu Silinecek?

Kimlerin Genel Sağlık Sigortası Borcu Silinecek?

Meclis'e sunulan teklif 01.01.2015 tarihi öncesini kapsıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'01.01.2015 öncesine ait zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarını siliyoruz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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