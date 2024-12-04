Enfeksiyon Şikayetiyle Hastaneye Gitti, Gözünden Çıkanlar Herkesi Şoke Etti: Göz Kapağından Solucan Çıktı
Enfeksiyon Şikayetiyle Hastaneye Gitti, Gözünden Çıkanlar Herkesi Şoke Etti: Göz Kapağından Solucan Çıktı
Enfeksiyon şikayetiyle hastaneye gitti, göz kapağından çıkanlar herkesi şok etti. 41 yaşındaki kadının sağ üst göz kapağında solucanlar tespit edildi. Tıp dünyası Çin'de yaşanan olay karşısında şokta. Kadına bu nadir görülen hastalığın nasıl bulaştığı tespit edilemedi. Ancak hastanın American Shorthair cinsi bir kediye sahip olduğu ve bu kedi de bir göz hastalığı olduğu ortaya çıktı.
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Nadir görülen vaka, Çin’in Pekin kentinde yaşayan 41 yaşındaki bir kadın da görüldü.
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Sağ gözünde rahatsızlık yaşayan kadın, gittiği hastanede şoke oldu. Doktorlar ilk önce göz yüzeyinde tahriş ve hasar tespit ederek, enfeksiyonu önlemek için göz damlası reçete etti. Ancak kadın, bir ay sonra şikayetlerinin devam etmesi üzerine yeniden hastaneye gitti.
Her şey ikinci muayene ile ortaya çıktı. Dört beyaz solucanın göz kapağı altında hareket ettiği görüldü. Solucanlar, göz kapağından ameliyatla çıkarıldı. Solucanların Thelazia callipaeda türü olduğu öğrenildi. Bu parazit, genellikle "Oriental göz solucanı" olarak bilinir ve thelaziasis adı verilen bir hastalığa yol açar.
Parazit, genellikle hayvanların gözyaşlarıyla beslenen sinekler aracılığıyla bulaşır. İnsanlarda nadir görülmekle birlikte, vakaların çoğu tarım bölgelerinde veya evcil hayvanlarla temas eden kişilerde görülüyor.Live Science'ta yer alan habere göre; kadının vakasında bulaşma kaynağı tespit edilemedi. Ancak, hastanın American Shorthair cinsi bir kediye sahip olduğu ve bu kedide bir göz hastalığı olduğu ortaya çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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