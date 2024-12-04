Enfeksiyon Şikayetiyle Hastaneye Gitti, Gözünden Çıkanlar Herkesi Şoke Etti: Göz Kapağından Solucan Çıktı

Enfeksiyon şikayetiyle hastaneye gitti, göz kapağından çıkanlar herkesi şok etti. 41 yaşındaki kadının sağ üst göz kapağında solucanlar tespit edildi. Tıp dünyası Çin'de yaşanan olay karşısında şokta. Kadına bu nadir görülen hastalığın nasıl bulaştığı tespit edilemedi. Ancak hastanın American Shorthair cinsi bir kediye sahip olduğu ve bu kedi de bir göz hastalığı olduğu ortaya çıktı.