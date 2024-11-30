Aftan Milyonlarca İnsan Yararlanacak! Meclis'ten Geçti: Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor
Aftan Milyonlarca İnsan Yararlanacak! Meclis'ten Geçti: Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor
Kısa bir süre önce kulislerde konuşulan iddia gerçek oldu. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlara iyi haber geldi. GSS prim borçları faiziyle beraber siliniyor. Aftan yararlanacak kişi sayısı ise ilk kez açıklandı. Milliyet'ten Evrin Güvendik'in haberine göre, yaklaşık 1 milyon 700 bin borçlunun borcu faizleriyle birlikte silinecek.
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Prim borçlarını ödeyemeyen yurttaşlara af geldi.
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi.
Düzenleme yasalaştığında 1 milyon 700 bin borçlunun ve toplam 2 milyar liralık borcu silinecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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