Aftan Milyonlarca İnsan Yararlanacak! Meclis'ten Geçti: Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor

Kısa bir süre önce kulislerde konuşulan iddia gerçek oldu. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlara iyi haber geldi. GSS prim borçları faiziyle beraber siliniyor. Aftan yararlanacak kişi sayısı ise ilk kez açıklandı. Milliyet'ten Evrin Güvendik'in haberine göre, yaklaşık 1 milyon 700 bin borçlunun borcu faizleriyle birlikte silinecek.