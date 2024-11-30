Araç Sahipleri Yandı! Bugün Son Gün: Trafiğe Kış Lastiği Takmadan Çıkanlara 4 bin 69 lira Ceza Kesilecek
Araç Sahipleri Yandı! Bugün Son Gün: Trafiğe Kış Lastiği Takmadan Çıkanlara 4 bin 69 lira Ceza Kesilecek
Araç sahipleri yandı. 1 Aralık tarihinden itibaren kış lastiği uygulaması başlıyor. Trafiğe kış lastiği takmadan çıkanlara 4 bin 69 lira ceza kesilecek. Son güne bırakanların işi zor. Bugün son gün olması nedeniyle lastikçilerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor.
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Kış lastiği zorunluluğu, yarın başlayacak ve 1 Nisan’a kadar devam edecek.
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Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan ticari araçlar, bu karara uymak zorunda.Aksi halde kış lastiği zorunluluğuna uymayan ticari araçlara, 4 bin 69 lira cezai işlem uygulanacak.
Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği zorunluluğunun ilerleyen dönemde özel araçlarda da geçerli olacağını açıkladı.
Ticari otomobiller ve üst segment araçlar: 1.200 - 1.600 TL
Büyük ticari otobüsler (rot balans ayarı dahil): 5.000 - 6.000 TL
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Cezasını bilmem ama arabada ailem var. Yolda izde rezil olmaktansa takarım lastiği