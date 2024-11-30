Mobilya Fabrikasında Yangın: Can Kaybı 3'e Yükseldi
Mobilya Fabrikasında Yangın: Can Kaybı 3'e Yükseldi
Kayseri'den acı haber geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangında 3 işçi yaşamını yitirdi.
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Feci olay, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında meydana geldi.
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Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye yangına müdahale ederken polis ekipleri, fabrikaya giden yollarda araçların geçişine izin vermiyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'ın, fabrikaya gittikleri öğrenildi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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