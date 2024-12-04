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Sahte İçki Can Aldı: Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi

Sahte İçki Can Aldı: Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi

Alkol
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.12.2024 - 13:35

Sahte içki can aldı. İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Sahte içkileri sattığı tespit edilen 19 şüpheli ise gözaltına alındı. 22 kişinin de hastanede tedavileri devam ediyor.

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Yılbaşı öncesi denetimler arttırıldı. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.

Yılbaşı öncesi denetimler arttırıldı. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.

Hastaneye gidenlerden 17 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişinin ise tedavileri sürüyor. 7 kişi de taburcu edildi.

Hastaneye gidenlerden 17 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişinin ise tedavileri sürüyor. 7 kişi de taburcu edildi.

Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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