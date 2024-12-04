Sahte İçki Can Aldı: Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi
Sahte İçki Can Aldı: Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılbaşı öncesi denetimler arttırıldı. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hastaneye gidenlerden 17 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişinin ise tedavileri sürüyor. 7 kişi de taburcu edildi.
Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın