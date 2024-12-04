Mandalinadan Sonra Bu Kez de Domateste Çıktı: İthal Edilen Domateslerde Zehir Bulundu

Avrupa bu olayı konuşuyor. Mandalinadan sonra bu kez de tonlarca domateste pestisit (zehirli kimyasal) madde bulundu. Diken'de yer alan habere göre, Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Avrupa’ya giden domateslerde yüksek oranda pestisit tespit edildiğini açıkladı. Duyuruyu ‘tehlikeli’ koduyla yapan Romanya, domatesleri imha etti.