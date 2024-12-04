Mandalinadan Sonra Bu Kez de Domateste Çıktı: İthal Edilen Domateslerde Zehir Bulundu
Mandalinadan Sonra Bu Kez de Domateste Çıktı: İthal Edilen Domateslerde Zehir Bulundu
Avrupa bu olayı konuşuyor. Mandalinadan sonra bu kez de tonlarca domateste pestisit (zehirli kimyasal) madde bulundu. Diken'de yer alan habere göre, Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Avrupa’ya giden domateslerde yüksek oranda pestisit tespit edildiğini açıkladı. Duyuruyu ‘tehlikeli’ koduyla yapan Romanya, domatesleri imha etti.
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''Sırada hangi meyve ya da sebze var?'' sorusu akıllardan bir türlü çıkmıyor. Son zamanlarda ithal edilen gıda ürünleri tek tek ''zehirli'' denilerek gönderiliyor.
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Bulgaristan, Türkiye'den gönderilen tonlarca mandalinayı, yasal sınırın üzerinde pestisit (zehirli kimyasal) bulundurduğu gerekçesiyle göndermişti.
Bu sefer de aynı zehirli madde domateste bulundu. Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine topladı.
RASFF, Türkiye’den Avrupa’ya giden domateslerde yüksek oranda pestisit (zehirli kimyasal) tespit edildiğini açıkladı. Feci olay, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.
İzin verilen limit 0.01 mg/kg – ppm. Ancak analiz edilen domateslerdeki pestisit 0.34 mg/kg – ppm çıktı. Yani izin verilen limitin 34 katı çıktı. Duyuruyu ‘tehlikeli’ koduyla yapan Romanya, domatesleri imha etti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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