Öğrencisinin Hayatını Heimlich Manevrası ile Kurtardı
Öğrencisinin Hayatını Heimlich Manevrası ile Kurtardı
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Feci olay, önceki gün Darıca ilçesindeki Mehmet Akif Ortaokulu’nda meydana geldi.
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Teneffüste kız öğrencinin nefes borusuna patlamış mısır kaçtı. Öğrenci, yaşadığı durumu yakınında bulunan Türkçe Öğretmeni Ahmet Karakurt’a el hareketleriyle anlatmayla çalıştı. Karakurt ise yaptığı ‘Heimlich’ manevrasıyla öğrencisinin nefes borusuna kaçan patlamış mısırı çıkardı.
O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmen Ahmet Karakurt, olay anında nöbetçi öğretmen olarak koridorda bulunduğunu belirterek sözlerine devam etti:
“Yakın zamanda bakanlığımız tarafından düzenlenen ilk yardım semineri sayesinde öğrencimize gereken müdahalede bulunmaya çalıştım. Yaptığımız müdahale çok ufak ama hayati bir müdahaleydi. Diğer öğretmenlerimizin de bu eğitimler sayesinde öğrencilerimizin hayatlarını kurtardığını görüyoruz. Ben bu eğitimlerin veliler tarafından da alınmasını, onların da aynı zamanda gereken durumlarda yapacakları uygulamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu müdahaleyi yapmasam büyük ihtimalle öğrencimizin bir süre sonra beynine oksijen gitmediği için sakatlık yaşayabilirdi. Bunun dışında maalesef olay üzücü bir şekilde nefessizlik kalma sonucu ölümle de sonuçlanabilirdi.”
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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