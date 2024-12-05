Dolandırıcıların Son Kurbanı ODTÜ'lü Profesör Oldu: 35 Milyon TL Dolandırıldı
Dolandırıcıların Son Kurbanı ODTÜ'lü Profesör Oldu: 35 Milyon TL Dolandırıldı
Dolandırıcıların son kurbanı ODTÜ'lü Profesör oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Bozcaada'ya yerleşen Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu, telefonda kendilerini MİT personeli olarak tanıtan kişiler tarafından 35 milyon TL dolandırıldı. Prof. Dr. Peynircioğlu'nun ifadesinde, 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyup ağladılar. 'Bu bir vatan borcu' dediler. Biz de inandık' dediği öğrenildi.
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Edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu’nu, 24 Temmuz'da telefonla arayıp kendisini MİT personeli olarak tanıtan kişi, banka hesaplarından terör bağlantılı hesaplara para aktarıldığını belirtip, banka ve evdeki tüm mal varlıklarını bildirmelerini istedi.
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Daha sonra kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel kalem personeli olarak tanıtan başka kişi de Prof. Dr. Peynircioğlu'na örgüt üyelerine hesabından para transferi yapılmış gibi gösterildiği sahte dekontlar gönderdi. İlk önce Prof. Dr. Peynircioğlu, bankadaki 15 milyon TL'sini çekip, Çanakkale Güzelyalı'da bir kişiye teslim etti. Daha sonra Prof. Dr. Peynircioğlu, farklı bir hesabında bulunan 20 milyon TL'yi de İntepe bölgesinde bir kişiye teslim etti. Durumu avukat olan kızına anlatan Prof. Dr. Peynircioğlu, dolandırıldığını anlayıp, dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Prof. Dr. Peynircioğlu'nu dolandıran şüphelilerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan ve başka bir profesörü de dolandırma hazırlığında oldukları tespit edildi. Aylar süren takibin ardından şüpheliler Mahmut K., kardeşleri Abdülkadir K., Kasım K. ile Halil E., İbrahim Halil A., Mehmet Y'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Prof. Dr. Peynircioğlu'nun ifadesinde, "Kendisini MİT'ten biri olarak tanıttı. 'Terör örgütü FETÖ'ye hesaplarınızdan para aktarılmış' dediler. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyup, ağladılar. 'Bu bir vatan borcu' dediler. Operasyon yaptıklarını söylediler, biz de inandık. E-devlet şifrelerimizi istediler. Güvenip, verdik. Hesaplarımızın korumaya alındığını ve paralarımızı çekip, teslim etmemizi söylediler. İlk etapta 5 Ağustos'ta 409 bin 509 dolar, 12 Ağustos'ta 70 bin dolar, 250 bin euro, 74 bin sterlin, 6 Eylül'de 174 bin 587 doları önce Güzelyalı taraflarında ardından İntepe'de ve son olarak Ezine taraflarında gözlüklü bir beye teslim ettik. Bir süre aramalar kesildi. Dolandırdığımızı anlayıp, kızımıza söyledik" dediği görüldü.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut K., kardeşleri Abdülkadir K., Kasım K. ile Halil E., İbrahim Halil A., Mehmet Y. tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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