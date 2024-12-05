Dolandırıcıların Son Kurbanı ODTÜ'lü Profesör Oldu: 35 Milyon TL Dolandırıldı

Dolandırıcıların son kurbanı ODTÜ'lü Profesör oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Bozcaada'ya yerleşen Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu, telefonda kendilerini MİT personeli olarak tanıtan kişiler tarafından 35 milyon TL dolandırıldı. Prof. Dr. Peynircioğlu'nun ifadesinde, 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyup ağladılar. 'Bu bir vatan borcu' dediler. Biz de inandık' dediği öğrenildi.