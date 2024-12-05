Torba Yasanın 9 Maddesi Meclis'ten Geçti! İmar Hakkı Aktarımı Geldi: 'Eviniz Bir Arsayla Değişebilir'
Torba Yasanın 9 Maddesi Meclis'ten Geçti! İmar Hakkı Aktarımı Geldi: 'Eviniz Bir Arsayla Değişebilir'
Torba yasanın 9 maddesi Meclis'ten geçti. İmar hakkı aktarımı geldi, parsel ve değer artışına yönelik yeni düzenlemelere gidildi. Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Konuyla ilgili yurttaşı uyaran Anayasa Hukukçusu Tolga Şirin 'Bir sabah tapulu evinizin, imar hakkı aktarımı ile şehrin ücra köşesindeki bir arsayla değiştirildiğine tanıklık edebilirsiniz' demişti.
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Köy Kanunu’nda düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Kanun, imar hakkı aktarımını da içeriyor. İşte kabul edilen düzenlemeler:
Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde bina yapmayanlara veya taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınıyor.
Belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazine'ye, özel idarelere, özel bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak izinsiz yapılar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya il özel idarelerince yıkılabilecek.
Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına yapılan arsa ve arazi teslimleri katma değer vergisinden muaf tutuluyor.
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İmar hakkı aktarımı yapılırken, alıcı parselin emsale esas inşaat alanı en fazla imar planı ile belirlenmiş oranlar kadar artırılabilecek ve bu oran alıcı parselin yüzde 30'unu geçemeyecek.
İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, düzenleme ortaklık payları, bölgenin ihtiyacı olan kamu hizmet alanları için ayrılacak.
Taşınmaz maliklerinin talebi üzerine yapılan imar planı değişikliklerinde, değer artış payı olarak yüzde 90 oranında bir bedel alınacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları dikkate alınarak, elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması maddesi düzenlendi.
Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, yapı denetim kuruluşlarına uygulanacak idari para cezaları artırıldı. Bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek. Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılması, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iznine tabi olacak.
Yapılan değişikler sonrası akıllara Anayasa Hukukçusu Tolga Şirin'in sözleri geldi. Konuyla ilgili T24'e konuşan Tolga Şirin ise kanun teklifinde söz konusu maddedeki "imar hakkı aktarımı" konulu hükmünün taşınmazlara keyfi el atmalara fazlasıyla müsait olduğuna dikkat çekerek, “Bir sabah tapulu evinizin, "imar hakkı aktarımı" ile şehrin ücra köşesindeki bir arsayla değiştirildiğine tanıklık edebilirsiniz” demişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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