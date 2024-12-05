Torba Yasanın 9 Maddesi Meclis'ten Geçti! İmar Hakkı Aktarımı Geldi: 'Eviniz Bir Arsayla Değişebilir'

Torba yasanın 9 maddesi Meclis'ten geçti. İmar hakkı aktarımı geldi, parsel ve değer artışına yönelik yeni düzenlemelere gidildi. Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Konuyla ilgili yurttaşı uyaran Anayasa Hukukçusu Tolga Şirin 'Bir sabah tapulu evinizin, imar hakkı aktarımı ile şehrin ücra köşesindeki bir arsayla değiştirildiğine tanıklık edebilirsiniz' demişti.