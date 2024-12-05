Borcu 400 Milyonu Aştı: Kuruyemiş Devi İflas Etti
Borcu 400 Milyonu Aştı: Kuruyemiş Devi İflas Etti
Bir dev firma daha iflas bayrağı çekti. Türkiye'nin gıda devi olarak anılan Maksul Gıda, iflas bayrağı çekenlerin arasına katıldı.Türkiye'de 200'ün üzerinde şubesi olan şirketin tüm şubeleri kapatılıyor. Çalışanlar ise aylardır maaşlarını alamadı. Bakırköy 1. İcra Dairesi, bugün yayımladığı ilanda şirketin alacaklıları için 7 Ocak tarihinde bir toplantı yapılacağını duyurdu.
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400 milyon lirayı aşan borcu nedeniyle Türkiye'nin kuruyemiş devi iflas etti ve onlarca kişi işisiz kaldı.
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İlk aşamada 150 şubesini kapatan Maksul Gıda, 50'ye yakın şubesini kapama sürecini de geçtiğimiz günlerde tamamladı. Şirketten 400 milyon liranın üzerinde alacaklı olan tarafların durumuna ilişkin ise yeni bir gelişme yaşandı.
Bakırköy 1. İcra Dairesi, bugün yayımladığı ilanda batık şirketin alacaklıları için 7 Ocak tarihinde bir toplantı yapılacağını duyurdu. Toplantının 7 Ocak günü saat 14.00'da Bakırköy Adalet Sarayı'nda yapılacağı belirtilirken, Maksul Gıda'nın kuruyemiş üreticilerinin yanı sıra bankalara da milyonlarca liralık borcunun bulunduğu öğrenildi. İşte o duyuru:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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