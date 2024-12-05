Borcu 400 Milyonu Aştı: Kuruyemiş Devi İflas Etti

Bir dev firma daha iflas bayrağı çekti. Türkiye'nin gıda devi olarak anılan Maksul Gıda, iflas bayrağı çekenlerin arasına katıldı.Türkiye'de 200'ün üzerinde şubesi olan şirketin tüm şubeleri kapatılıyor. Çalışanlar ise aylardır maaşlarını alamadı. Bakırköy 1. İcra Dairesi, bugün yayımladığı ilanda şirketin alacaklıları için 7 Ocak tarihinde bir toplantı yapılacağını duyurdu.