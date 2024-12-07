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'Oyuncak Bebek' Lakaplı Suç Makinesi Yakalandı: Suç Ortağı da Gözaltına Alındı

'Oyuncak Bebek' Lakaplı Suç Makinesi Yakalandı: Suç Ortağı da Gözaltına Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.12.2024 - 10:38

Kolombiya'da 'oyuncak bebek' lakabıyla tanınan 23 yaşındaki suç makinesi Karen Julieth Ojeda Rodriguez, eski sevgilisini öldürmek ve bir dizi çete cinayetiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Genç kadının karıştığı suçlar dikkat çekti. Düzenlenen operasyonda suç ortağı da yakalandı.

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Rodriguez’in, 'Los de la M' isimli organize suç çetesi için cinayet işlediği iddia edildi.

Rodriguez’in, 'Los de la M' isimli organize suç çetesi için cinayet işlediği iddia edildi.

Bir grup tetikçiyi yönettiği iddia edilen genç kadın, tutuklandı. İspanyol haber kaynaklarına göre, polis yetkilileri, 23 Temmuz’da eski sevgilisi Deyvy Jesus’un pusuya düşürülerek öldürülmesinin ardından Rodriguez’i izlemeye aldı. İddiaya göre Rodriguez, para anlaşmazlığını çözme bahanesiyle eski sevgilisini bir buluşmaya çağırdı. Ancak, buluşma yerine gelen Jesus, motosikletle yaklaşan iki tetikçi tarafından vurularak öldürüldü.

Bir grup tetikçiyi yönettiği iddia edilen genç kadın, tutuklandı. İspanyol haber kaynaklarına göre, polis yetkilileri, 23 Temmuz’da eski sevgilisi Deyvy Jesus’un pusuya düşürülerek öldürülmesinin ardından Rodriguez’i izlemeye aldı. İddiaya göre Rodriguez, para anlaşmazlığını çözme bahanesiyle eski sevgilisini bir buluşmaya çağırdı. Ancak, buluşma yerine gelen Jesus, motosikletle yaklaşan iki tetikçi tarafından vurularak öldürüldü.

Rodriguez, operasyon sırasında “Gorda Sicaria” (Şişman Suikastçı) lakaplı 24 yaşındaki suç ortağı Paula Valentina Joya Rueda ve “Leopoldo” takma adıyla bilinen bir başka şüpheliyle birlikte yakalandı. Polis, tutuklama sırasında bir revolver ve 9 milimetrelik tabanca ele geçirdi.

Rodriguez, operasyon sırasında “Gorda Sicaria” (Şişman Suikastçı) lakaplı 24 yaşındaki suç ortağı Paula Valentina Joya Rueda ve “Leopoldo” takma adıyla bilinen bir başka şüpheliyle birlikte yakalandı. Polis, tutuklama sırasında bir revolver ve 9 milimetrelik tabanca ele geçirdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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