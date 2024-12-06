THY’den Kırgızistan Kararı: Tüm Seferler Karşılıklı İptal Edildi
THY’den Kırgızistan Kararı: Tüm Seferler Karşılıklı İptal Edildi
Olumsuz hava koşulları seferleri etkiledi. Tüm seferler durduruldu. Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e yapılması planlanan seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki olumsuz hava koşulları aksamalara neden oldu.
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THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün ve yarın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e yapılacak seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği ifade edildi.
Bugün yapılması planlanan TK-346 İstanbul-Bişkek, TK-347 Bişkek-İstanbul uçuşları ile yarın yapılması planlanan TK-344 İstanbul-Bişkek, TK-345 Bişkek-İstanbul seferleri iptal edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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