Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurdu: Hazine Açık Verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurdu: Hazine Açık Verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, hazine nakit dengesi kasımda açık verdi. Kasım ayında 62 milyar 220 milyon lira açık verdiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz kasım ayında Hazine’nin nakdi gelirleri 932 milyar 770 milyon lira, nakdi giderleri 994 milyar 990 milyon lira oldu.
Faizler dışındaki giderler 864 milyar 592 milyon lira iken hazinenin faiz ödemeleri ise 130 milyar 398 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 68 milyar 178 milyon lira fazla verdi.
Kasım ayında nakit dengesinde, 62 milyar 220 milyon liralık açık oluştu. Kur farklarından kaynaklanan azalış 6 milyar 806 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 121 milyar 234 milyon lira artış görüldü. Hazine nakit dengesi Ocak-Kasım döneminde 1 trilyon 765,4 milyar TL açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı denge 666,3 milyar TL açık verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ulan nasil calinmissa ver ver dolmuyor
Zam is coming.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.