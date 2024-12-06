Otogarda Ortalık Karıştı: Yılancı Osman'a Zabıta Baskını
Otogarda Ortalık Karıştı: Yılancı Osman'a Zabıta Baskını
Adana'da 'Yılancı Osman' olarak tanınan Osman Aslan'ın ayran sattığı tezgahına zabıta tarafından el konulmak istendi. Tezgahını vermek istemeyen Osman Aslan, zabıta ekiplerine direndi. Ancak polisin müdahalesiyle Osman Aslan'ın tezgahına el konuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Adana Merkez Otogarı’nda ortalık karıştı. Tezgahını vermek istemeyen Osman Aslan otogarı birbirine kattı.
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Ayran sattığı tezgahta yılan beslediği için ''Yılancı Osman'' olarak tanınan Osman Aslan’ın Merkez Otogarı’ndaki tezgahına zabıta tarafından el konulmak istendi.
Tezgahını vermemek için ekiplere direnen Aslan, ortalığı birbirine kattı. Zabıta ekipleri ile Osman Aslan arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle zabıta ekipleri Osman Aslan'ın tezgahına el koydu.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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