Bir İlk! 1 Günde 3 Ürün Gümrükten Geri Döndü: Almanya'ya Giden Kuru İncirler Piyasadan Toplatıldı

2024.8995 numaralı İtalya’ya yönelik bildirimde yer alan bilgilere göre de Türkiye’den ihraç edilen kuru incirlerde ‘Aflatoksin B1’ bulundu. Yapılan testler sonucunda maksimum 6 µg/kg - ppb olması gereken Aflatoksin B1 miktarı, yaklaşık 2 katı kadar, 11,8 µg/kg – ppb olarak tespit edildi.

Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.