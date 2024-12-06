Bir İlk! 1 Günde 3 Ürün Gümrükten Geri Döndü: Almanya'ya Giden Kuru İncirler Piyasadan Toplatıldı
Bir İlk! 1 Günde 3 Ürün Gümrükten Geri Döndü: Almanya'ya Giden Kuru İncirler Piyasadan Toplatıldı
1 günde 3 ürün gümrükten geri dönerek bir ilk gerçekleşmiş oldu. Mandalina ve domatesten sonra bu kez de kuru incirler kapıdan çevrildi. Son zamanlarda Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen sebze ya da meyveler zehirli denilerek imha ediliyor. Durum böyleyken Türkiye'de yediklerimiz ise merak konusu oldu. HaberTürk'te yer alan habere göre; Türkiye'den Almanya'ya giden kuru incirlerde yüksek miktarda Okratoksin A tespit edildi.
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Avrupa'da 'zehirli' denilerek geri gönderilen ya da imha edilen sebze ve meyvelere bir yenisi daha eklendi.
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Bulgaristan, Türkiye'den gönderilen tonlarca mandalinayı, yasal sınırın üzerinde pestisit (zehirli kimyasal) bulundurduğu gerekçesiyle göndermişti. Daha sonra Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Avrupa’ya giden domateslerde yüksek oranda pestisit tespit edildiğini açıkladı.
Şimdi de kuru incirin üzerinde kara bulutlar dolanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, kuru incirde fazla aflatoksin-okratoksin nedeniyle bu yıl 4836 sevkiyattan 49’u geri döndüğünü açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den gelen ürünlerle ilgili ‘ciddi’ uyarısıyla 3 adet ‘gümrük reddi’ bildirimi yayımlandı. RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 2024.8993 numaralı Bulgaristan’a yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde Aflatoksin tespit edildiği belirtildi. Bildirimde yer alan bilgilere göre maksimum 6.0 µg/kg - ppb olması gereken ‘Aflatoksin B1’miktarı B1 33.0+/-9.9 olarak tespit edildi.
2024.8994 numaralı bildirimde ise Türkiye’den Bulgaristan’a yollanan narlarda asetamipirid ve sulfoxaflor maddeleri tespit edildi. Söz konusu maddeler tarım ürünlerini böceklerden korumak için kullanılıyor. RASSF’de yer alan bilgilere göre izin bir üründe izin verilen asetamipirid miktarının maksimum 0.01 mg/kg – ppm olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu miktar narlarda 0.123+/-0.062 mg/kg – ppm olarak tespit edildi. Benzer şekilde maksimum 0.01 0.01 mg/kg – ppm olması gereken sulfoxaflor miktarı ise 0.057+/-0.029 mg/kg – ppm olarak tespit edildi.
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RASFF portalında Türkiye’den Almanya'ya gelen kuru incirle ilgili ‘ciddi’ uyarısıyla piyasadan toplatıldığı duyuruldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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