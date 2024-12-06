Resmi Gazete'de Yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gece Yarısı Atama ve Görevden Alma
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gece Yarısı Atama ve Görevden Alma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni atamalarla birlikte, çeşitli devlet kurumlarında önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Birçok ilin müdürü değişti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, o isimler görevden alındı.
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Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre bakanlıklarda, büyükelçiliklerde ve müdürlüklerde atamalar yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir görevden alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alındı, Nevim Öz atandı. Ardahan İl Müdürlüğüne Mahmut Çetinkaya; Çanakkale İl Müdürlüğüne Ali Ömüt, Karaman İl Müdürlüğüne Seval Yılmaz, Niğde İl Müdürlüğüne Hilal Ünal, Rize İl Müdürlüğüne Selim Köse atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler İdaresi Başkanlığına Gözde Şahin atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu görevden alındı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hüseyin Keskin, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Niyazi Gül atandı.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk görevden alındı. Orman Genel Müdürlüğü Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ve Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.
Japonya Büyükelçiliğine Oğuzhan Ertuğrul; Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gürsel Dönmez, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bekir Gezer, Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşe Selcan Şanlı, Kamerun Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Volkan Öskiper atandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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