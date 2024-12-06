Resmi Gazete'de Yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gece Yarısı Atama ve Görevden Alma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni atamalarla birlikte, çeşitli devlet kurumlarında önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Birçok ilin müdürü değişti.