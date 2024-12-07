1.5 Yaşında Yanık Tedavisi Görürken HIV Virüsü Kaptı: Sağlık Bakanlığı Aileye Tazminat Ödedi

Bir anlık ihmal yüzünden HIV virüsü kaptı. 1,5 yaşındayken yanık tedavisi gören Y.Ç., HIV virüsü kaptı. Olayın mahkemeye taşınmasıyla Sağlık Bakanlığı, aileye 1 milyon 393 bin lira tazminat ödedi. Sabah gazetesinden Mehmet Yıldırım'ın haberine göre, şu an 17 yaşında olan Y.Ç. 'Arkadaşlarımla sosyal hayatım var, beni hastalığımdan dolayı hiç dışlamadılar. Birlikte geziyoruz' dedi.