1.5 Yaşında Yanık Tedavisi Görürken HIV Virüsü Kaptı: Sağlık Bakanlığı Aileye Tazminat Ödedi
1.5 Yaşında Yanık Tedavisi Görürken HIV Virüsü Kaptı: Sağlık Bakanlığı Aileye Tazminat Ödedi
Bir anlık ihmal yüzünden HIV virüsü kaptı. 1,5 yaşındayken yanık tedavisi gören Y.Ç., HIV virüsü kaptı. Olayın mahkemeye taşınmasıyla Sağlık Bakanlığı, aileye 1 milyon 393 bin lira tazminat ödedi. Sabah gazetesinden Mehmet Yıldırım'ın haberine göre, şu an 17 yaşında olan Y.Ç. 'Arkadaşlarımla sosyal hayatım var, beni hastalığımdan dolayı hiç dışlamadılar. Birlikte geziyoruz' dedi.
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İhmaller zinciri ortaya çıktı. 2008 yılının mart ayında 1,5 yaşındayken üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Y.Ç., HIV virüsü kaptı.
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Y.Ç., hastanenin yanık Ünitesi'nde tedavi görürken verilen kandan HIV virüsü kaptı.
Şu an 17 yaşında olan Y.Ç., üniversite sınavına hazılanıyor. "Şu anda kendimi iyi hissediyorum, 6 ayda bir Ankara'ya Hacettepe tıp fakültesine giderek muayene oluyorum'' diyen Y.Ç., sözlerine şöyle devam etti: ''Günde 1 ilaç kullanıyorum. Liseyi bitirdim üniversite sınavına girdim düşük puan aldığım için tercih yapmadım. En büyük hayalim okuyup doktor olmak. benim gibi hastalara faydalı olmak. Çalışıp önümüzdeki yıl tekrar sınava gireceğim. Başta annem babam olmak üzene ailem bana çok iyi bakıyor. 10 kardeşiz. Kardeşlerim, arkadaşlarım beni hiç dışlamadılar. Arkadaşlarımla gezip, dolaşıyoruz."
Bakanlıktan aldığı tazminat ile ne yaptığını açıklayan Y.Ç 'nin babası Mehmet Ç "Ona gözümüz gibi bakıyoruz. 10 çocuğum var, asgari ücretle hizmetli olarak çalışıyorum. Aldığımız tazminatla 20 dönüm tarla ve bir araba aldım. Ben okumadım okusaydım şimdi bir vazifem olurdu. Çocuklarımın okumasını istiyorum özelikle Y.Ç.'nin en büyük hayali okuyup doktor olmaktı. Tekrar sınava hazırlanıyor" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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