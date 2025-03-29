"Sevgilim Olmak İsteyen CV Atsın" Diyen Derin Talu'nun Kriterleri ve Konuşma Şekli Dillere Fena Düştü!
"Sevgilim Olmak İsteyen CV Atsın" Diyen Derin Talu'nun Kriterleri ve Konuşma Şekli Dillere Fena Düştü!
Birkaç gün önce magazin gündemine TikTok videolarıyla oturmaya başlayan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve sevgilisi olmak isteyenlerden CV istediği paylaşımları dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber görelim.
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Defne Samyeli yalnızca kusursuz fiziği, son yıllarda yöneldiği şarkıcılık kariyeri ve sahneleriyle değil, kızları Deren ve Derin'le de dikkat çekiyor biliyorsunuz.
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Derin Talu geçtiğimiz aylarda arka planda durma kararını değiştirdi. TikTok'a hızlı bir giriş yapan Talu, düzenli ve yoğun bir şekilde paylaşım yapmaya başladı.
Deren Talu, yine TikTok videolarıyla gündeme oturdu. TikTok hesabı yeni yeni keşfedilmeye başlanan Derin Talu'nun eski videoları tek tek öne çıkarılmaya başlandı. Bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı video da en dikkat çekeni oldu.
Bir de canının sıkıldığını söyleyip, "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazar mısınız lütfen? Hepsine teker teker bakıp değerlendireceğim" dediği video...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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