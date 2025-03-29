"Sevgilim Olmak İsteyen CV Atsın" Diyen Derin Talu'nun Kriterleri ve Konuşma Şekli Dillere Fena Düştü!

1991 yılında iş insanı Eren Talu'yla evlenen Defne Samyeli bu evlilikten Deren ve Derin adında iki kızı olmuştu. Çocukluklarında yakından takip etmediğimiz, anneleriyle beraber göz önünde olmayan kızlar, zaman içerisinde anneleriyle beraber boy göstermeye ve tüm gözleri de üzerine çekmeye başladı.

1996 doğumlu Deren Talu annesinin izinden gidip mankenliğe yöneldi ve oldukça da başarılı bir model oldu. 2003 doğumlu Derin Talu ise yakın zamana dek yalnızca sosyal medya paylaşımları ve yaşına uygun bulunmayan kombinleriyle konuşulmuş, daha arka planda durmayı tercih etmişti.