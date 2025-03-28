Banana Bread Krizi: Videolarıyla Dillere Düşen Derin Talu Bu Kez İngilizce Konuşmasını Eleştirenlere Yükseldi
Banana Bread Krizi: Videolarıyla Dillere Düşen Derin Talu Bu Kez İngilizce Konuşmasını Eleştirenlere Yükseldi
Takipçilerinin sürekli İngilizce konuşmasını eleştirmesi üzerine Derin Talu’dan yanıt gecikmedi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Derin Talu, bu kez de kullandığı İngilizceyle eleştirilerin hedefi oldu.
Gelen yorumlara sessiz kalmayan Talu, kendinden emin açıklamalarıyla yine gündem oldu. Çektiği videoda “Muzlu ekmek desem anlayacak mısınız abi?” diyerek İngilizce kullanmasına gelen yorumlara tepki gösterdi. 😂
Gelin detaylara birlikte bakalım. 🫠
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Defne Samyeli ve Eren Talu’nun 23 yaşındaki kızları Derin Talu, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Bu kez de eleştirilerin sebebi fiziksel görünüm değil, laf aralarında sürekli İngilizce kullanması oldu.
İşte o video:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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