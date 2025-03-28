Banana Bread Krizi: Videolarıyla Dillere Düşen Derin Talu Bu Kez İngilizce Konuşmasını Eleştirenlere Yükseldi

Son dönemde özellikle TikTok’ta aktif olan Talu, zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündemi sallıyor. Güzelliğiyle olduğu kadar özgüveniyle de dikkat çeken Talu’nun her paylaşımı olay olurken, bu kez de İngilizce konuşması sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

Geçtiğimiz günlerde çektiği bir videoda özgüvenli ve egolu tavırları sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. “Ben kendime çok güveniyorum dış görünüşüm konusunda, o yüzden makyaj bile yapmıyorum” diyen Talu, güzelliği yüzünden insanlar tarafından yargılandığını ve kıskanıldığını iddia etmişti. “Çirkin insanlar yargılanmıyorsa ben de doğuştan böyleyim diye neden yargılanayım?” çıkışıyla dillere fena düşmüştü.