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Banana Bread Krizi: Videolarıyla Dillere Düşen Derin Talu Bu Kez İngilizce Konuşmasını Eleştirenlere Yükseldi

Banana Bread Krizi: Videolarıyla Dillere Düşen Derin Talu Bu Kez İngilizce Konuşmasını Eleştirenlere Yükseldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.03.2025 - 14:58

Takipçilerinin sürekli İngilizce konuşmasını eleştirmesi üzerine Derin Talu’dan yanıt gecikmedi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Derin Talu, bu kez de kullandığı İngilizceyle eleştirilerin hedefi oldu. 

Gelen yorumlara sessiz kalmayan Talu, kendinden emin açıklamalarıyla yine gündem oldu. Çektiği videoda “Muzlu ekmek desem anlayacak mısınız abi?” diyerek İngilizce kullanmasına gelen yorumlara tepki gösterdi. 😂

Gelin detaylara birlikte bakalım. 🫠

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Defne Samyeli ve Eren Talu’nun 23 yaşındaki kızları Derin Talu, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Defne Samyeli ve Eren Talu’nun 23 yaşındaki kızları Derin Talu, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son dönemde özellikle TikTok’ta aktif olan Talu, zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündemi sallıyor. Güzelliğiyle olduğu kadar özgüveniyle de dikkat çeken Talu’nun her paylaşımı olay olurken, bu kez de İngilizce konuşması sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

Geçtiğimiz günlerde çektiği bir videoda özgüvenli ve egolu tavırları sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. “Ben kendime çok güveniyorum dış görünüşüm konusunda, o yüzden makyaj bile yapmıyorum” diyen Talu, güzelliği yüzünden insanlar tarafından yargılandığını ve kıskanıldığını iddia etmişti. “Çirkin insanlar yargılanmıyorsa ben de doğuştan böyleyim diye neden yargılanayım?” çıkışıyla dillere fena düşmüştü.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez de eleştirilerin sebebi fiziksel görünüm değil, laf aralarında sürekli İngilizce kullanması oldu.

Bu kez de eleştirilerin sebebi fiziksel görünüm değil, laf aralarında sürekli İngilizce kullanması oldu.

Annesi Defne Samyeli ile çektiği bir videoda “Bugün yoğun istek üzerine annem meşhur banane bredd yapacak” demesiyle yine takipçilerin radarına takıldı.

İngilizce kelimeleri Türkçe ile karıştırarak konuşan Talu’ya, “Muzlu ekmek demek banellik olsa gerek😂” , “Sürekli İngilizce konuşmak zorunda mısın?” şeklinde yorumlar yağdı.

Talu, kendisine gelen eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. “Muzlu ekmek desem anlayacak mısınız abi?” diyerek tepkilere karşılık veren Talu'nun videodaki hareketleri de ayrıca dikkat çekti. 

İngilizce konuşmasında bir sorun olmadığını söyleyen genç isim “Bu konuyu tekrar konuşmak istedim. Benim İngilizce konuşmamın göze batmasını da anlamıyorum. Anlamadığınız için mi sorun oldu yani?” diyerek takipçilerine sitem etti.

İşte o video:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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